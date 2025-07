Temptation Island anticipazioni del 17 luglio: il falò di Sonia e Alessio finisce con un colpo di scena

Dopo settimane di tensione, il falò di confronto tra Sonia Mattalia e Alessio Loparco ha regalato un colpo di scena inaspettato. Parole dure, rifiuti reciproci e una rottura fredda hanno segnato il loro percorso a Temptation Island. Ma la storia potrebbe non essere davvero finita: tra voci di una possibile gravidanza e la smentita di Alessio su una rottura definitiva, il mistero intorno alla coppia continua a far discutere.

Le prime parole che scuotono Sonia

Il viaggio dei sentimenti dei due avvocati è subito partito col piede sbagliato. Alessio, infatti, ha aperto il suo percorso nel villaggio con dichiarazioni scioccanti: "Non penso di amarla. Forse le ho fatto la proposta di matrimonio per riconoscenza, perché mi ha aiutato con gli studi e con il lavoro." Ha poi aggiunto di averle fatto la proposta: "solo per gratitudine", lasciando Sonia senza parole.

Nella prima puntata, turbata ed arrabbiata dalle parole di lui, la Mattalia ha immediatamente richiesto il falò di confronto. Ma Alessio ha declinato: per lui Temptation Island rappresentava "l'occasione della vita" e non voleva bruciarla così presto, preferendo restare nel villaggio dei fidanzati per riflettere. Secondo round: i ruoli si invertono.

Sonia Mattalia

A sorpresa, nella seconda puntata è stato Alessio a richiedere nuovamente il confronto, dichiarando: "Sono tornato per chiedere scusa a lei, ma anche a voi che avete preparato tutto. Stavo male, ho sofferto molto." Questa volta però è stata Sonia a rifiutare. Invitata da Filippo Bisciglia a comunicare la sua decisione, ha replicato, con il supporto delle altre fidanzate: "Facciamolo aspettare, come ho aspettato io."

Anticipazioni: il colpo di scena finale

Secondo Dagospia, i due avvocati non lasceranno il programma stasera: "Il viaggio nei ri-sentimenti continuerà anche per Alessio e Sonia", si legge sul portale curato da Roberto D'Agostino. Potrebbero quindi esserci nuovi colpi di scena con i due avvocati che stasera, nonostante l'esito del falò, non abbandoneranno il resort calabrese.

Rumors post‑programa: gravidanza e smentita

A rendere il tutto ancora più intrigante, sui social sono emerse voci discordanti: Alcuni rumor non confermati sostengono che Sonia sarebbe in dolce attesa. Rispondendo a una domanda sui social, Alessio ha invece confermato che lui e Sonia stanno ancora insieme. Parole che smentiscono una rottura definitiva e lasciano aperto il dubbio: tra i due sarà tornato il sereno o stanno gestendo privatamente una crisi ancora in atto? Una cosa è certa: tra colpi di scena televisivi e rumors social, la storia tra Sonia e Alessio è tutt'altro che chiusa.