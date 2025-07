Temptation Island, Lucia e Rosario: una segnalazione li tradisce, ecco cosa è successo davvero

La coppia poco presente nelle prime puntate torna al centro dell'attenzione: tra gossip, convivenza e strategie: ecco come sarebbe finito per Lucia Ilardi e Rosario Guglielmi il loro viaggio nei sentimenti.

Nelle prime due puntate di Temptation Island, la produzione ha deciso di concentrarsi solo su alcune delle sette coppie presenti nel resort calabrese. Tra le coppie rimaste un po' in ombra c'è quella formata da Lucia Ilardi e Rosario Guglielmi. Tuttavia, nelle ultime ore, sono emerse alcune anticipazioni su come si sarebbe concluso il loro percorso nel docu-reality.

Il problema della convivenza e un amore a distanza

Lucia e Rosario, sesta coppia presentata dal programma, sono arrivati a Temptation Island con l'obiettivo di risolvere una questione che li tormenta da tempo: la convivenza. Lei vive a Modena, lui a Milano, e Lucia vorrebbe finalmente fare un passo avanti: "Vivo questo amore a distanza dove io sarei pronta per la convivenza. Rosario, di fronte a questa richiesta, tergiversa, non si sente pronto e vorrebbe più tempo per sé stesso aveva dichiarato nella clip di presentazione.

Rosario, dal canto suo, fin da subito si era mostrato più cauto: "Ho accettato di partecipare perché considero la convivenza un passaggio fondamentale per una relazione, ma deve restare una scelta libera, non un obbligo." Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, a prevalere alla fine sarebbero stati i sentimenti. Un'indiscrezione raccolta dall'esperta di gossip racconta che i due avrebbero risolto i loro problemi, uscendo dal programma ancora come coppia.

La segnalazione che cambia tutto: Lucia e Rosario avvistati insieme a Milano

A far nascere il sospetto è stato il messaggio di una follower, pubblicato da Marzano su Instagram, in cui racconta di aver visto Lucia e Rosario insieme lo scorso sabato alla Lidl di Vimodrone, alle porte di Milano. "Li ho visti sabato scorso alla Lidl di Vimodrone. Lui, tra l'altro, con un'anguria gigante sulla spalla mentre passeggiava per il negozio. Suppongo quindi siano usciti insieme dal programma", ha scritto la segnalatrice.

Le accuse pre-programma alla coppia: strategia per la visibilità social?

Un altro dettaglio interessante riguarda un gossip lanciato prima ancora dell'inizio del programma: secondo una segnalazione ricevuta da Marzano e pubblicata sulle sue pagine social, Lucia e Rosario si sarebbero messi d'accordo prima di partecipare, con un piano ben preciso.

"Si sono messi d'accordo prima di entrare. Lui doveva fare il tentatore, lei la fidanzata ferita. Tutto studiato per farsi seguire e arrivare ai brand." Il fine sarebbe stato guadagnare visibilità, attirare attenzione sui social e magari ottenere qualche collaborazione commerciale. "Se solo sapeste cosa si sono detti prima di partire..." si leggeva in uno dei post condivisi da Marzano.