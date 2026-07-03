Temptation Island, spoiler sul falò di Sara e Gabriele: parla il tentatore

Andrea Turino, il single che si è avvicinato a Sara nel villaggio, racconta la sua versione dei fatti e anticipa quello che sarebbe successo dopo il falò di confronto con Gabriele.

Gabriele Govoni e Sara Palumbieri continuano a essere, nel bene e nel male, i protagonisti assoluti di questa edizione di Temptation Island. Dopo le tensioni emerse nella seconda puntata del docu-reality, a far discutere sono ora le dichiarazioni del tentatore Andrea Turino, soprannominato "Hulk" da Gabriele durante la visione dei filmati nel capanno.

Raggiunto da Gabriele Parpiglia, il single ha raccontato la sua versione dei fatti, lasciando intendere quale sarebbe stato l'esito del falò di confronto tra i due fidanzati. Secondo Andrea, infatti, il percorso di Sara nel villaggio le avrebbe dato la forza di mettere fine alla relazione con Gabriele.

Il tentatore rompe il silenzio: cosa ha rivelato sul falò di Sara e Gabriele

Andrea Turino ha spiegato di essere soddisfatto del supporto umano dato a Sara durante il programma, sostenendo che la ragazza vivesse una situazione di forte sofferenza. "Sono contento di essere riuscito, a livello umano, a far scoppiare questa coppia piena di malessere. Sara stava malissimo, era passiva, piangeva continuamente e sembrava anestetizzata dal dolore."

Andrea Turino

Il tentatore ha poi raccontato alcune confidenze che Sara gli avrebbe fatto nel corso dell'esperienza. "Mi ha detto cose bellissime. Ho percepito una sua non vita. Io cerco sempre di fare del bene alle persone e con Sara è stato naturale. Era una ragazza che si era completamente spenta."

Secondo il suo racconto, una volta terminato il programma Sara e Gabriele non si sarebbero più rivisti. "Sara si è staccata da Gabriele. L'unica cosa che potrebbe vederli uniti è una causa legale che hanno intentato insieme . Il riferimento sarebbe alla vicenda dei video intimi circolati online negli ultimi giorni, una situazione che avrebbe avuto un forte impatto emotivo sulla ragazza.

"Quando sono usciti quei video l'ho vista veramente distrutta e depressa. L'ho chiamata spesso, siamo rimasti ore al telefono. Le voglio bene perché penso sia una ragazza che ha bisogno di aiuto."

Gabriele Govoni e Sara Palumbieri

Andrea Turino ha anche chiarito la natura del rapporto con Sara, precisando che tra loro non ci sarebbe, almeno per il momento, una relazione sentimentale. "Mi sono affezionato davvero a lei. Se vorrà conoscerci meglio dopo il programma, vedremo. Non giudico una persona per il suo passato. Tutti possiamo sbagliare. Oggi non sono innamorato, ma c'è tanto affetto e nella vita non mi precludo nulla."

Se le parole del tentatore dovessero trovare conferma, Sara e Gabriele avrebbero quindi lasciato Temptation Island separati, un'indiscrezione già anticipata nei giorni scorsi dall'esperto di gossip Amedeo Venza e ora rafforzata dalle dichiarazioni di Andrea Turino.

Resta però un dettaglio che continua a far discutere: i single del programma, proprio come le coppie protagoniste del docu-reality, sarebbero vincolati da un accordo di riservatezza. Per questo motivo le dichiarazioni del tentatore rischiano di alimentare ulteriormente le polemiche, soprattutto se dovessero anticipare davvero l'esito del falò finale.