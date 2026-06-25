Sara e Gabriele di Temptation Island: travolti dal gossip per un video hot su OF

Sara e Gabriele sono finiti al centro del gossip dopo la diffusione di un vecchio video condiviso su una piattaforma per adulti, episodio che solleva dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato dai due nel docu-reality.

Sara Palombieri e Gabriele Govoni, tra le coppie protagoniste di Temptation Island, sono finiti al centro del gossip dopo la condivisione sui social di un link che rimanda a un video hot pubblicato su una piattaforma per contenuti per adulti. La clip, tornata virale nelle ultime ore, ha alimentato il dibattito sul loro rapporto e sulla possibilità che abbiano mentito descrivendo la loro storia come un misto di gelosia e possessività.

Il video hot su OF online accende il dibattito sulla coppia

Già durante la messa in onda della puntata di Temptation Island, l'esperto di gossip Amedeo Venza aveva raccontato nelle sue Instagram Stories di aver ricevuto da terzi un filmato riguardante una delle coppie del programma, precisando però di non avere alcuna intenzione di pubblicarlo. Da quel momento è partita una vera e propria caccia all'identità dei protagonisti del video.

Secondo quanto emerso successivamente sui social, i due attori amatoriali sarebbero Sara e Gabriele una delle coppie che abbiamo conosciuto nella prima puntata del docu-reality. A confermare l'indiscrezione è stata anche Deianira Marzano, che nelle sue Stories ha spiegato di aver visto il contenuto, sottolineando di non trovare nulla di scandaloso nella scelta fatta dai due in passato.

Gabriele Govoni

"Personalmente non ci trovo nulla di sconvolgente: è un lavoro. Io magari non lo farei, ma rispetto chi sceglie di farlo", ha scritto l'influencer, aggiungendo però una riflessione sul percorso della coppia all'interno del programma. Secondo Marzano, infatti, sorprenderebbe soprattutto il contrasto tra l'immagine mostrata nel reality e quella emersa dal vecchio video, che avrebbe restituito l'idea di una coppia più aperta mentalmente rispetto a quanto visto in televisione.

La clip risalirebbe a circa due anni fa e ha superato il mezzo milione di visualizzazioni. La sua scoperta ha inevitabilmente acceso il dibattito sui social, soprattutto alla luce delle dinamiche emerse durante la prima puntata di Temptation Island. Gabriele si è infatti mostrato particolarmente geloso nei confronti di Sara, arrivando a piangere per alcuni atteggiamenti della fidanzata con i tentatori.

Dal canto suo, Sara lo ha accusato di essere eccessivamente possessivo, sostenendo che organizzerebbe viaggi, cene e soggiorni in strutture di lusso pur di impedirle di uscire con le amiche. Una narrazione che contrasta con l'immagine della coppia emersa dal vecchio video, alimentando dubbi sull'autenticità del loro percorso all'interno del reality e portando gli spettatori a ipotizzare che Sara e Gabriele possano essere una delle coppie più "costruite" di questa edizione.