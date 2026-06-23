Temptation Island è il "Mondiale di calcio" di Canale 5, con ascolti da evento (ma costi ridotti)

Tra coppie in crisi, tentatori e con Filippo Bisciglia capitano, Mediaset si gioca il suo Torneo estivo, da anni in grado di fare numeri Auditel da nazionale di calcio e ora chiamato a contrastare il vero Mondiale.

Dopo due settimane di boccheggiante Auditel, con la concorrenza Rai sugli scudi grazie ai Mondiali di Calcio che continuano a fare incetta di ascolti anche senza l'Italia, Canale 5 è pronta a far scendere in campo il suo bomber estivo, il suo numero nove, il Pallone d'Oro dei falò in spiaggia, il Capitano della Fascino Filippo Bisciglia con la nuova stagione di Temptation Island.

Temptation Island sfida i Mondiali di Calcio

Filippo Bisciglia

La 15esima edizione del reality, nato nel 2005 con il titolo Vero Amore e solo nel 2014 diventato Isola tentatrice, sfiderà apertamente il Mondiale di Calcio che si sta giocando negli Usa, Messico e in Canada, ma senza mai andare incontro a scontri esageratamente complicati. Una scelta tutt'altro che casuale da parte di Mediaset, ben consapevole di avere un proprio Torneo casalingo tra le mani, in grado ogni estate di sbancare gli ascolti con numeri da Nazionale di Calcio.

Mercoledì 24 giugno conosceremo ufficialmente le 7 nuove coppie del programma, per una prima puntata che andrà a scontrarsi con due match in contemporanea: Svizzera-Canada su Rai1 e Bosnia-Qatar in esclusiva DAZN. Non propriamente la crema del calcio internazionale.

Sette giorni dopo, 1° luglio, la seconda puntata di Temptation Island andrà a battersi contro un sedicesimo di finale del Mondiale, in onda alle ore 22:00 sia su Rai1 che su Dazn. In campo scenderanno la prima classificata del Gruppo G, che vede sugli scudi Egitto e Belgio, e una delle migliori terze. Anche in questo caso una partita eventuale da non suscitare esagerate emozioni.

L'8 luglio, serata della terza puntata, Temptation Island avrà completo via libera, perché gli ottavi di finale del Mondiale finiranno il 7 luglio e i quarti di finale inizieranno il 9 luglio. Canale 5 è così andata a colpo sicuro, facendo suo un mercoledì libero dal pallone.

Dalla quarta puntata in poi, invece, tutto cambia. Onde evitare la prima semifinale del Mondiale di mercoledì 15 luglio, Temptation Island anticiperà a lunedì 13 luglio, altro giorno in cui il Calcio sarà a riposo perché i quarti di finali finiranno domenica 12 luglio.

Il 20 luglio, serata della quinta puntata del reality di Canale 5, i Mondiali saranno ufficialmente finiti, perché la finalissima andrà in onda su Rai 1 la sera del 19 luglio, con Temptation Island che a quel punto potrà gestire liberamente le sue ultime puntate.

Come spesso capita dinanzi a ore e ore di registrazione e a coppie potenzialmente esplosive siamo infatti passati da 6 ad 8 episodi, con Mediaset che potrebbe replicare quanto eccezionalmente fatto nel 2025, quando le ultime tre puntate di stagione andarono in onda in tre prime serate consecutive, il 29, 30 e 31 luglio, sfondando il muro del 30% di share.

Stessi numeri Auditel e costi molto più esigui di un Mondiale di Calcio

Locandina di Temptation Island

Perché questo è diventato Temptation Island, fenomeno catodico in grado di calamitare milioni di italiani in piena stagione estiva, quando la platea televisiva tende a restringersi e le tv a spegnersi. Le ultime edizioni, in tal senso, sono state un trionfo, passando dal 18,26% di share medio dell'estate 2020 al boom dell'estate 2025, con una finale vista da 4.6 milioni di telespettatori e uno share al 33%. Numeri enormi se paragonati persino ai Mondiali di Calcio del 2026.

Basti pensare che ad oggi la partita più vista tra quelle trasmesse su Rai1 è stata Inghilterra-Croazia con 4.318.000 spettatori e il 30.9% di share.

Nel 2022 non ci fu invece confronto, perché i Mondiali del Qatar si giocarono a dicembre e Temptation Island saltò un giro, non andando in onda neanche in estate, mentre nel 2018 fu proprio Mediaset a trasmettere i Mondiali di Russia, con Temptation Island in onda di fatto a campionato finito, a pochi giorni dalla finale tra Francia e Croazia.

Ma se la Rai avrebbe speso una settantina di milioni di euro per trasmettere 35 partite in chiaro su 104 dei Mondiali di Usa, Messico e Canada, Temptation Island costa pochissimo a Mediaset. Le coppie prenderebbero un esiguo cachet di partecipazione, così come i tentatori/tentatrici, mentre il compenso di Filippo Bisciglia sarebbe inferiore ai 100.000 euro a stagione. A tutto questo bisogna aggiungere i costi di produzione che includono l'affitto esclusivo del resort per circa tre settimane, gli spostamenti della troupe, la complessa macchina organizzativa, gli allestimenti e la squadra di tecnici e autori.

Complessivamente, Temptation Island è una gallina dalle uova d'oro per Canale5 e la Fascino di Maria De Filippi, punto fermo di una programmazione estiva solitamente vacanziera, stracolma di repliche, fondi di magazzino e soap turche, fino all'arrivo di un reality che a differenza dei Mondiali di Calcio non deve aspettare 4 anni per tornare in onda, facendo jackpot ogni singola estate.