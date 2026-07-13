Temptation Island, è davvero finita tra Sara e Gabriele? La verità dopo il reality

Dopo il falò finale di Temptation Island, nuove indiscrezioni fanno chiarezza sul rapporto tra Sara Palumbieri e Gabriele Govoni. Intanto vengono smentiti i profili fake e alcune voci circolate sui social.

La storia d'amore tra Sara Palumbieri e Gabriele Govoni continua a far discutere anche dopo la conclusione di Temptation Island. Dopo il falò di confronto, in cui hanno deciso di mettere fine alla loro relazione durata oltre sei anni, nelle ultime settimane si sono rincorse voci su un possibile riavvicinamento. Le ultime indiscrezioni, però, sembrano fare chiarezza sul loro rapporto e smentire l'ipotesi di un ritorno di fiamma.

Il rapporto tra Sara e Gabriele dopo il falò di confronto

Il percorso di Sara Palumbieri e Gabriele Govoni è stato tra i più discussi di questa edizione di Temptation Island, anche a causa dello scandalo legato ad alcuni vecchi video per piattaforme per adulti che ha coinvolto la coppia durante la messa in onda del reality.

Nelle ultime settimane qualcuno aveva ipotizzato una riconciliazione, tuttavia, a fare chiarezza è stata anche l'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha commentato la vicenda ai microfoni di Non Succederà Più, il programma di Giada Di Miceli su Radio Radio: "Non stanno insieme adesso e può essere che lui faccia anche il Grande Fratello Vip. Però loro si sono assolutamente lasciati, di sicuro Sara e Gabriele non stanno più insieme".

Il falò di Sara e Gabriele

Parole che, almeno per il momento, confermano come l'unica certezza sia la fine della loro relazione. Resta ora da capire se la puntata speciale dedicata alla reunion, registrata un mese dopo la conclusione del programma, confermerà definitivamente questa scelta oppure riserverà qualche sorpresa.

Profili fake e messaggi falsi: Matteo Aliu smentisce tutto

Nelle ultime ore sono inoltre comparsi diversi profili social falsi attribuiti a Sara Palumbieri, nei quali la giovane appariva serena e felice dopo la rottura. Anche in questo caso Deianira Marzano ha chiarito che si tratta di account fake.

A essere smentito è stato anche un presunto messaggio di Matteo Aliu, nel quale si sosteneva che Sara avesse partecipato a Temptation Island esclusivamente per aumentare i follower e ottenere maggiore visibilità sui social.

Sara al falò di confronto

Intervenuto durante la trasmissione radiofonica di Giada Di Miceli, Matteo Aliu ha negato categoricamente di aver inviato quel messaggio: "Io non ho mandato nessun messaggio a Deianira. Qualcuno si è spacciato per me. Oggi con l'intelligenza artificiale tutti possono fare tutto".

Aliu ha poi precisato di aver rivisto Sara soltanto quattro anni fa e di non aver mai avuto una relazione con lei durante il fidanzamento con Gabriele: "Io ero fidanzato e lei è semplicemente una mia amica. Il fatto che sia una bellissima ragazza non significa che io debba innamorarmi. Quando lei stava con Gabriele non c'è mai stato nulla tra noi".

In attesa della puntata reunion di Temptation Island, dunque, il quadro appare piuttosto chiaro: almeno secondo le ultime indiscrezioni, Sara Palumbieri e Gabriele Govoni non sarebbero tornati insieme e la loro lunga storia d'amore sarebbe davvero giunta al termine.