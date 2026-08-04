Cristian Mascolino, spuntano presunte chat prima di Temptation Island

Nuove segnalazioni riportano presunti contatti social tra Cristian Mascolino e alcune ragazze nei mesi precedenti a Temptation Island. Le indiscrezioni non sono state commentate dai diretti interessati.

La relazione tra Cristian Mascolino e Soraya Sabetta era già in forte crisi prima della partecipazione a Temptation Island. Nelle ultime ore, però, sono emerse alcune segnalazioni, tutte ancora da verificare, secondo le quali Cristian avrebbe avuto contatti con altre ragazze sui social nei mesi precedenti all'ingresso nel programma.

Cristian Mascolino e Soraya Sabetta sono stati tra i protagonisti più discussi dell'ultima edizione del viaggio nei sentimenti. Durante il percorso nel villaggio, il pubblico si era diviso: una grande parte degli spettatori aveva mostrato maggiore solidarietà a Cristian dopo alcuni giudizi espressi da Soraya sul suo fidanzato con le sue compagne d'avventura. Dopo il falò di confronto finale, i due avevano deciso di lasciare da soli il villaggio, una scelta condivisa da entrambi.

Christian e Soraya falò di confronto

Le indiscrezioni su Cristian Mascolino dopo Temptation Island

Dopo la fine del programma, entrambi hanno iniziato a guardare avanti. Lei era stata accostata al tentatore Dimitri, una frequentazione terminata dopo pochi incontri, mentre Cristian ha iniziato a vedere la tentatrice Nicole Cena conosciuta proprio durante il percorso televisivo.

Recentemente alcune ragazze che sostengono di aver avuto contatti con Mascolino prima del programma condotta da Filippo Bisciglia. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnalini e Deianara Marzano, alcune utenti avrebbero inviato presunti screenshot di conversazioni social e fotografie che riguarderebbero Cristian.

Il blogger ha affermato di aver visionato parte del materiale ricevuto, scrivendo: "Ovviamente la conversazione è molto lunga ed è lampante il corteggiamento.". Anche Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da un'altra ragazza che avrebbe dichiarato: "Cristian ha scritto anche a me e ci siamo visti un paio di volte, ti giro i messaggi."

Cristian e Soraya guardano avanti dopo la fine della storia

Le voci diffuse nelle ultime ore non sono state commentate direttamente né da Cristian Mascolino né da Soraya Sabetta. I due, dopo la popolarità ottenuta grazie a Temptation Island, sembrano concentrati sui propri percorsi personali e sulle nuove opportunità lavorative arrivate con la notorietà televisiva. Al momento, dunque, si tratta soltanto di indiscrezioni che attendono eventuali conferme o smentite dai diretti interessati.