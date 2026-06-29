Temptation Island cambia tutto per Sara e Gabriele: falò anticipato dopo lo scandalo?

Le ultime indiscrezioni parlano di una possibile svolta già nella seconda puntata di Temptation Island. Dopo il caso dei video riemersi online, la produzione potrebbe optare per un falò di confronto anticipato.

Gabriele Govoni
NOTIZIA di 29/06/2026

Il caso che coinvolge Sara Palumbieri e Gabriele Govoni continua a far discutere e potrebbe avere conseguenze anche sul loro percorso a Temptation Island. Dopo la diffusione dei video a luci rosse girati anni fa e riemersi online dopo la messa in onda della prima puntata del reality, nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni su una possibile decisione della produzione: la coppia potrebbe arrivare a un falò di confronto anticipato già nella seconda puntata.

Lo scandalo che vede protagonisti i due giovani, secondo quanto emerso nelle ultime ore, avrebbe creato non poco malumore anche dietro le quinte del programma. Come hanno raccontato gli stessi Sara e Gabriele, la produzione non era a conoscenza del loro passato e della presenza di quei filmati sul web.

Perché Sara e Gabriele potrebbero lasciare Temptation Island già nella seconda puntata

A rilanciare l'ipotesi, già circolata nei giorni scorsi, è il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter riferisce di una decisione ormai vicina. Secondo le sue fonti, la seconda puntata mostrerà i momenti più delicati della crisi della coppia, destinati a sfociare in un confronto finale anticipato.

Gabriele Govoni Sara Palumbieri
Gabriele Govoni e Sara Palumbieri

"Ci sarà un taglio netto e un falò anticipato per far svanire questa brutta pagina", scrive Parpiglia, sottolineando come la produzione sarebbe intenzionata a chiudere rapidamente la parentesi legata alla coppia.

Il giornalista ipotizza inoltre che per Sara Palumbieri e Gabriele potrebbero esserci anche --conseguenze legali--, questo soprattutto qualora i due avessero sottoscritto dichiarazioni attestando di non aver mai realizzato contenuti di questo tipo. Si tratta, però, di un'ipotesi legata esclusivamente alle eventuali clausole contrattuali previste dalla produzione e che, al momento, non trova conferme ufficiali.

Sempre secondo Parpiglia, il Codacons potrebbe intervenire sulla vicenda, chiedendo provvedimenti nei confronti del programma e l'interruzione del racconto dedicato alla coppia.

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Nel frattempo, Sara Palumbieri e Gabriele Govoni restano al centro del gossip. L'esperta di cronaca rosa Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione ricevuta da una persona vicina a Sara, secondo la quale la ragazza gli avrebbe confidato di aver scelto di partecipare a Temptation Island solo per aumentare la propria popolarità sui social. Di certo, però, la notorietà arrivata dopo l'esplosione dello scandalo è ben diversa da quella che la coppia probabilmente immaginava alla vigilia dell'esperienza nel reality di Canale 5.