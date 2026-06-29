Temptation Island cambia tutto per Sara e Gabriele: falò anticipato dopo lo scandalo?

Il caso che coinvolge Sara Palumbieri e Gabriele Govoni continua a far discutere e potrebbe avere conseguenze anche sul loro percorso a Temptation Island. Dopo la diffusione dei video a luci rosse girati anni fa e riemersi online dopo la messa in onda della prima puntata del reality, nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni su una possibile decisione della produzione: la coppia potrebbe arrivare a un falò di confronto anticipato già nella seconda puntata.

Lo scandalo che vede protagonisti i due giovani, secondo quanto emerso nelle ultime ore, avrebbe creato non poco malumore anche dietro le quinte del programma. Come hanno raccontato gli stessi Sara e Gabriele, la produzione non era a conoscenza del loro passato e della presenza di quei filmati sul web.

Perché Sara e Gabriele potrebbero lasciare Temptation Island già nella seconda puntata

A rilanciare l'ipotesi, già circolata nei giorni scorsi, è il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter riferisce di una decisione ormai vicina. Secondo le sue fonti, la seconda puntata mostrerà i momenti più delicati della crisi della coppia, destinati a sfociare in un confronto finale anticipato.

Gabriele Govoni e Sara Palumbieri

"Ci sarà un taglio netto e un falò anticipato per far svanire questa brutta pagina", scrive Parpiglia, sottolineando come la produzione sarebbe intenzionata a chiudere rapidamente la parentesi legata alla coppia.

Il giornalista ipotizza inoltre che per Sara Palumbieri e Gabriele potrebbero esserci anche --conseguenze legali--, questo soprattutto qualora i due avessero sottoscritto dichiarazioni attestando di non aver mai realizzato contenuti di questo tipo. Si tratta, però, di un'ipotesi legata esclusivamente alle eventuali clausole contrattuali previste dalla produzione e che, al momento, non trova conferme ufficiali.

Sempre secondo Parpiglia, il Codacons potrebbe intervenire sulla vicenda, chiedendo provvedimenti nei confronti del programma e l'interruzione del racconto dedicato alla coppia.

Nel frattempo, Sara Palumbieri e Gabriele Govoni restano al centro del gossip. L'esperta di cronaca rosa Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione ricevuta da una persona vicina a Sara, secondo la quale la ragazza gli avrebbe confidato di aver scelto di partecipare a Temptation Island solo per aumentare la propria popolarità sui social. Di certo, però, la notorietà arrivata dopo l'esplosione dello scandalo è ben diversa da quella che la coppia probabilmente immaginava alla vigilia dell'esperienza nel reality di Canale 5.