Cristian Mascolino avrebbe tradito Soraya: la confessione e i dettagli della storia

La storia tra Cristian Mascolino e Soraya Sabetta si arricchisce di nuovi retroscena: secondo le indiscrezioni, sarebbero emersi più tradimenti e alcune chat avrebbero portato i due al confronto.

La storia tra Cristian Mascolino e Soraya Sabetta di Temptation Island torna al centro del gossip per alcune nuove indiscrezioni legate ai primi mesi della loro relazione. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, Cristian avrebbe tradito Soraya più volte all'inizio della loro storia.

La notizia, al momento, non è stata confermata direttamente dai due ex fidanzati. Le nuove informazioni arrivano infatti da ricostruzioni e segnalazioni circolate nelle ultime settimane e riguarderebbero alcune conversazioni attribuite a Cristian.

Secondo quanto riferito da Pugnaloni, le ragazze che Cristian avrebbe incontrato durante quel periodo sarebbero addirittura tre. Una delle vicende al centro dell'attenzione riguarda alcune chat nelle quali l'ex fidanzato di Soraya sembrerebbe provarci con altre ragazze.

Cristian Mascolino

Le conversazioni erano già state anticipate dallo stesso Pugnaloni, che avrebbe scelto inizialmente di non divulgarle senza il consenso delle persone coinvolte. Oggi, alcune di queste chat sarebbero state pubblicate invece da Deianira Marzano, alimentando ulteriormente le indiscrezioni sulla coppia.

Il confronto tra Cristian Mascolino e Soraya Sabetta

Stando alla ricostruzione fornita da Pugnaloni, quando hanno iniziato a circolare le prime voci, Cristian Mascolino avrebbe contattato Soraya Sabetta sostenendo che le conversazioni fossero false.

Soraya, però, avrebbe risposto di aver visto personalmente le conversazioni e di essere quindi già a conoscenza della situazione. Da qui sarebbe nato un confronto diretto tra i due ex fidanzati.

Soraya Sabetta

Secondo quanto raccontato dall'esperto di gossip, durante il confronto Cristian avrebbe ammesso alcuni dei tradimenti, spiegando che erano avvenuti nelle prime settimane della loro relazione, quando, a suo dire, non era ancora innamorato.

La ricostruzione riguarderebbe anche il periodo trascorso a Bologna. Cristian avrebbe infatti ammesso di aver tradito Soraya dall'inizio della relazione fino al momento in cui i due erano andati a vivere insieme. In quella fase entrambi avevano iniziato a lavorare nell'azienda del padre di Soraya. Secondo la versione riferita da Pugnaloni, Cristian avrebbe sostenuto che proprio da quel momento aveva iniziato a cambiare atteggiamento e a prendere più seriamente la relazione.

Per ora, dunque, si tratta di indiscrezioni non confermate direttamente da Cristian Mascolino e Soraya Sabetta. Resta da capire se i due decideranno di intervenire pubblicamente sulla vicenda e chiarire quanto emerso nelle ultime settimane o aspettare la puntata di settembre di Temptation Island dedicata agli sviluppi delle storie raccontate nel docureality.