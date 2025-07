Temptation Island, Mediaset cambia la programmazione: ecco quando andrà in onda

Il successo inarrestabile di Temptation Island spinge Mediaset a cambiare la programmazione del viaggio dei sentimenti delle sette coppie che si sono messe in gioco nella nuova edizione del reality.

Il successo travolgente di Temptation Island 2025 spinge Mediaset a premere l'acceleratore: il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia raddoppierà il suo appuntamento settimanale, andando in onda mercoledì 23 e giovedì 24 luglio. Un vero e proprio regalo per i fan, che potranno godere di due serate consecutive ricche di emozioni, falò infuocati e colpi di scena.

Crisi delle relazioni al culmine e falò decisivi

La penultima settimana del programma si preannuncia esplosiva, con diverse coppie che arriveranno al fatidico falò di confronto. Particolarmente attesa è la resa dei conti tra Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito: i tradimenti di lei scoperti nella seconda puntata, e l'avvicinamento al tentatore Salvatore Guida, sembrano aver irrimediabilmente compromesso la loro relazione, e le prossime puntate potrebbero segnare l'epilogo definitivo.

Anche la situazione tra Sonia Mattalia e Alessio Loparco si fa sempre più tesa, con la loro relazione appesa a un filo e un confronto che potrebbe determinare il futuro della coppia. Le aspettative sono altissime per scoprire quali delle sette coppie resisteranno alla prova e quali, invece, si sgretoleranno davanti alle telecamere.

Nuove esterne e ascolti da record

Oltre ai confronti decisivi, le doppie puntate proporranno anche nuove esterne in scenari mai visti prima, un modo per intensificare le dinamiche tra le coppie e i single cercando di mettere ulteriormente alla prova la solidità delle relazioni, in vista del gran finale.

Intanto, Temptation Island continua a dominare la scena televisiva, confermandosi un fenomeno di ascolti. In un panorama in cui molti reality faticano, il programma di Canale 5 ha registrato numeri impressionanti:

Prima puntata: 3.452.000 (27,8% di share)

Seconda puntata: 3.574.000 spettatori (28,7% di share)

Questi dati eccezionali hanno spinto Mediaset a modificare la strategia, optando per il raddoppio nella penultima settimana per massimizzare il coinvolgimento del pubblico in un momento di altissima tensione narrativa.