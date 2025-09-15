Temptation Island e poi… e poi…, anticipazioni di stasera: gazebo ricostruito e ritorni inattesi

Filippo Bisciglia torna in prima serata con uno speciale che mostra cosa è accaduto alle sette coppie dopo il villaggio delle tentazioni: tra ritorni, rotture e nuovi colpi di scena.

Questa sera, lunedì 15 settembre, in prima serata su Canale 5 andrà in onda il primo dei due appuntamenti speciali Temptation Island e poi... e poi..., un evento inedito e attesissimo dagli appassionati del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Per la prima volta nella storia del programma, i telespettatori avranno l'occasione di scoprire come sono proseguite le storie delle coppie protagoniste dopo la fine del percorso nel villaggio delle tentazioni.

Lo speciale svela cosa è accaduto dopo il successo del reality

L'idea di realizzare due puntate di approfondimento è nata immediatamente dopo la conclusione dell'edizione 2025, che si è rivelata la più seguita di sempre, con ascolti record e grande coinvolgimento anche sui social. Proprio per mantenere alta la suspense, la produzione ha blindato i concorrenti fino a settembre, imponendo loro di non riaprire i profili Instagram e di mantenere la vita privata lontana dai riflettori. Un espediente che ha alimentato la curiosità del pubblico, rendendo ancora più misteriosi i destini sentimentali dei protagonisti.

Filippo Bisciglia annuncia nuovi colpi di scena

Le anticipazioni diffuse da Mediaset promettono emozioni forti: le sette coppie che hanno preso parte a Temptation Island 2025 torneranno davanti alle telecamere per raccontare la loro estate. Nella clip di presentazione Bisciglia ha anticipato che "i colpi di scena non sono finiti", lasciando intendere che ci saranno sviluppi inattesi e forse clamorosi.

Sonia al capanno

La nuova vita delle sette coppie...ma il Gazebo è salvo

Tra i momenti più attesi, ci sarà il ritorno di Antonio Panico e Valentina Riccio, il cui percorso si era concluso con una proposta di matrimonio. I due apriranno le porte della loro casa mostrando anche il famigerato gazebo ricostruito dopo che un temporale lo aveva distrutto. Riflettori puntati anche su Valerio Ciaffaroni, ex fidanzato di Sara Esposito, che secondo le ultime segnalazioni sarebbe ancora in contatto con la single Ary: la sua intervista potrebbe ribaltare molti equilibri.

Lo speciale darà spazio anche a Marco Raffaelli, pronto a raccontare la sua vita dopo la fine della storia con Denise, mentre Sonia Mattalia e Alessio Loparco aggiorneranno il pubblico sul loro rapporto. Non mancheranno infine le testimonianze di Angelo Scarpata e Maria Concetta Schembri, chiamati a svelare come le sfide del programma abbiano inciso sul loro futuro.