Ascolti tv 8 luglio: Temptation Island vola al 32,3% di share con una decisione vincente

La serata televisiva di mercoledì 8 luglio 2026 ha visto ancora una volta il dominio di Temptation Island. Il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ha conquistato il pubblico di Canale 5 con numeri da record, superando ampiamente la concorrenza e lasciando distante il docufilm dedicato a Lino Banfi trasmesso da Rai 1. Dietro il nuovo successo del programma prodotto da Maria De Filippi c'è anche una scelta strategica: evitare lo scontro diretto con i Mondiali di calcio.

Temptation Island vola negli ascolti e doppia il docufilm su Lino Banfi

Su Canale 5 Temptation Island ha raccolto 4.007.000 spettatori, pari al 32,3% di share, confermandosi l'appuntamento più forte dell'estate televisiva dopo i mondiali 2026. Il programma ha ottenuto un risultato nettamente superiore rispetto a Lino d'Italia - Storia di un italiano, il racconto dedicato a Lino Banfi proposto da Rai 1, che ha interessato 1.553.000 spettatori con il 10,7% di share.

Sara al falò di confronto

Il successo del docu-reality prodotto da Maria De Filippi si conferma anche nel dato del pubblico complessivo: la trasmissione ha superato quota 4 milioni di spettatori, arrivando a una percentuale di share particolarmente alta per il periodo estivo.

La sfida con Rai 1 ha visto quindi prevalere nettamente Canale 5, con Temptation Island capace di intercettare soprattutto il pubblico giovane e quello interessato alle dinamiche delle coppie protagoniste. Anche il segmento finale, Buonanotte, ha mantenuto numeri importanti con 1.468.000 spettatori e il 26% di share.

La strategia vincente di Mediaset: niente sfida contro i Mondiali di calcio

Dietro il successo di Temptation Island c'è anche una precisa scelta strategica di Mediaset e di Maria De Filippi. Il programma ha infatti evitato lo scontro diretto con le partite dei Mondiali di calcio, una decisione che ha permesso al reality di mantenere tutta l'attenzione del pubblico senza una concorrenza potenzialmente penalizzante.

La prossima puntata andrà infatti in onda lunedì 13 luglio, una collocazione pensata per continuare a valorizzare il fenomeno televisivo dell'estate e proteggere gli ascolti della trasmissione. Un altro elemento che sottolinea l'importanza del programma nel palinsesto di Canale 5 riguarda l'access prime time. La Ruota della Fortuna viene anticipata nella chiusura proprio nelle serate in cui sono previsti gli appuntamenti con i programmi di Maria De Filippi.

Il quiz condotto da Gerry Scotti ha chiuso infatti alle 21:30, lasciando spazio alla prima serata di Temptation Island. Una scelta che Mediaset riserva solitamente agli eventi più forti della rete, confermando il peso strategico del reality estivo.

Gli ascolti della prima serata: gli altri programmi lontani dal podio

Per quanto riguarda le altre proposte della prima serata, Rai 2 con il thriller Tutta la Verità su Lilly ha raccolto 650.000 spettatori pari al 5,5% di share, mentre Italia 1 con White Elephant - Codice criminale ha raggiunto 772.000 spettatori e il 5,2%. Su Rai 3, dopo la presentazione, Un Giorno in Pretura ha interessato 795.000 spettatori con il 5,2%, mentre su Rete 4 Zona Bianca ha totalizzato 615.000 spettatori pari al 5,6%. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 708.000 spettatori con il 4,6%. Più contenuti i risultati delle altre reti: su Tv8 Now You See Me - I maghi del crimine ha ottenuto 298.000 spettatori (2,1%), mentre sul Nove il film Tutte lo vogliono ha raccolto 321.000 spettatori con il 2,2%.