Temptation Island: cosa ha detto Filippo su Pamela dopo l'addio di Sara e Gabriele

La terza puntata di Temptation Island ha segnato il primo addio definitivo di questa edizione. Sara e Gabriele hanno deciso di lasciare il programma separati dopo un intenso falò di confronto, mentre Alessandra, Rosario e la tentatrice Giada hanno dato vita a un momento inedito che continuerà nella prossima puntata. Tra emozioni, accuse e colpi di scena, Filippo Bisciglia ha regalato anche un momento più leggero con una battuta dedicata alla sua ex compagna Pamela Camassa.

Sara e Gabriele si lasciano: la battuta di Filippo conquista il pubblico

La serata si è aperta con il falò di confronto richiesto da Gabriele dopo gli eventi della settimana precedente, con l'avvicinamento tra la ragazza e il suo tentatore. Sara ha accettato l'invito e i due si sono ritrovati faccia a faccia per affrontare una relazione ormai arrivata al capolinea. Durante il confronto, Gabriele ha ammesso i propri errori, chiedendo scusa per la gelosia e gli atteggiamenti possessivi mostrati nel corso della loro storia.

"Ho capito che spesso ho atteggiamenti esagerati, quindi voglio scusarmi. Non pretendo nulla da te, so di essermi comportato male." Nonostante le sue parole, il confronto si è concluso con la decisione di lasciare il programma da single. Gabriele ha spiegato di aver scelto di mettere fine alla relazione anche per il bene di Sara.

Il falò di Sara e Gabriele

Sui social, però, il momento ha diviso il pubblico. In molti hanno contestato il pianto senza lacrime della ragazza, sostenendo che il confronto fosse l'ennesima scena costruita dalla coppia, di cui si è molto parlato per i video intimi girati per siti a pagamento.

A strappare un sorriso ci ha pensato invece Filippo Bisciglia. Accompagnando Sara verso l'uscita, il conduttore le ha chiesto da quanto tempo fosse fidanzata. Alla risposta "quasi sette anni", ha replicato ironicamente: "Ah... c'è chi se n'è fatti diciotto", facendo un chiaro riferimento alla sua lunga storia d'amore con Pamela Camassa.

Cristian e Giovanni vicini al confronto finale?

Nel corso della puntata spazio anche alle altre coppie. Soraya ha continuato ad avvicinarsi al single Dimitri, arrivando a dire che le dà "carezze e complimenti" che Cristian non le riserva più. Dopo aver visto gli ultimi filmati, il fidanzato è apparso sempre più deciso a chiedere un falò di confronto, profondamente deluso dall'atteggiamento della compagna.

Anche Giovanni ha provato a provocare Sabrina avvicinandosi alla tentatrice Elia, mentre la fidanzata ha continuato a cercare il contatto con il single Lory, alimentando ulteriormente la crisi della coppia.

Giada, Rosario e Alessandra

Il primo falò a tre resta senza finale: cosa succederà lunedì?

Il momento più atteso della serata è stato però quello dedicato ad Alessandra, Rosario e alla tentatrice Giada, ex amica della fidanzata e protagonista in passato di un flirt con il ragazzo. Dopo aver assistito a nuovi filmati del compagno insieme alla single, Alessandra è crollata ancora una volta. Nel video, Giada ha pronunciato una frase destinata a far discutere:

"Eravamo in tre in una relazione di due." Rosario, dal canto suo, ha confessato di avere ormai molti dubbi sul futuro della storia. "Sarà anche una brava ragazza, ma oggi con Alessandra non sto più bene. Se se ne dovesse andare, non avrei paura di affrontare la vita da solo."

A quel punto Alessandra ha richiesto il falò di confronto. Rosario inizialmente ha rifiutato, salvo poi cambiare idea convinto da Filippo Bisciglia. Alessandra ha subito accusato il fidanzato di averla sminuita: "Hai detto che non ti vuoi accontentare".

Poi, quando si è parlato di Giada, il conduttore ha chiesto se "eccezionalmente" al confronto potesse partecipare anche la tentatrice, dando vita al primo falò a tre nella storia di Temptation Island, ma il pubblico dovrà attendere ancora qualche giorno per conoscere il finale di questo triangolo, che andrà in onda nella prossima puntata, in programma lunedì 13 luglio.