Temptation Island, la bomba di Lucia: “Andrea era fidanzato prima, durante e dopo

Temptation Island continua a catalizzare l'attenzione del pubblico anche dopo la fine del programma. I protagonisti, infatti, non smettono di far parlare di sé con dichiarazioni, smentite e colpi di scena che tengono viva la curiosità dei fan. In particolare, la turbolenta vicenda tra Lucia Ilardo, Rosario Guglielmi e il tentatore Andrea Marinelli sembra essere tutt'altro che conclusa.

Lucia confessa il tradimento a Rosario

Nel primo speciale del docureality, Guglielmi ha raccontato che durante un incontro avvenuto a Napoli, Lucia gli avrebbe confessato di averlo tradito con Andrea, il single conosciuto nel resort calabrese che quest'anno ha ospitato Temptation Island. Non solo: secondo alcune indiscrezioni raccolte da Rosario, ci sarebbe stato anche un presunto avvicinamento con il tentatore Salvatore.

La verità su Andrea e Salvatore: "curiosità"

Lucia, dopo aver inizialmente negato, aveva poi ammesso a Filippo Bisciglia di aver ceduto solo per curiosità: "Con Andrea e Salvatore ci sono stati momenti", aveva spiegato, dichiarandosi pronta a tornare con Rosario. Ma lui non ha voluto saperne, scegliendo invece di accettare la proposta di Maria De Filippi di sedersi sul trono di Uomini e Donne.

Andrea Marinelli

Rosario sul trono di Uomini e Donne, ma arriva il colpo di scena

Il vero colpo di scena è arrivato però nella prima registrazione del dating show, quando Lucia ha raccontato che tra lei e l'ex fidanzato ci sarebbero stati rapporti intimi pochi giorni prima. A quel punto, Maria ha invitato Rosario a lasciare il trono, sottolineando che non aveva senso iniziare un nuovo percorso se era ancora legato alla sua ex.

Il botta e risposta con l'ex tentatore

La vicenda non si è fermata qui: Andrea Marinelli ha commentato duramente l'accaduto, accusando Lucia di aver rovinato l'esperienza di Rosario e sostenendo che il suo gesto fosse dettato dall'invidia per l'opportunità concessa al ragazzo. Poche ore dopo, Lucia Ilardo ha replicato via social con una rivelazione clamorosa: in una storia su Instagram ha scritto, riferendosi al tentatore, "Che a sua volta era fidanzato prima, durante e dopo il programma". Una frase che lascia intendere che Andrea avrebbe mentito alla redazione per partecipare al docureality, dichiarandosi single quando in realtà non lo era affatto.