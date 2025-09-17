Temptation Island, Andrea Marinelli sul trono mancato di Rosario e le accuse a Lucia: "Forse era invidiosa"

L'ex tentatore racconta la sua verità sulla vicenda con Lucia e difende Rosario, dopo le clamorose confessioni della ragazza negli studi di Uomini e donne.

Nuovo colpo di scena a Uomini e Donne. Nell'ultima registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi sono tornati protagonisti alcuni ex concorrenti di Temptation Island, ma la sorpresa più grande è stata l'inatteso abbandono di Rosario Guglielmi, che ha lasciato il trono dopo le rivelazioni della sua ex fidanzata, Lucia. La vicenda ha guadagnato ulteriore clamore grazie all'intervento di Andrea Marinelli, ex tentatore e figura centrale nella storia tra i due.

Il colpo di scena nello studio di Uomini e Donne: Maria De Filippi saluta Rosario

Lucia, presentatasi anche lei in studio, ha infatti raccontato di aver trascorso una notte con lui pochi giorni prima. Di fronte a questa rivelazione, Maria De Filippi ha invitato Rosario a lasciare la trasmissione, sottolineando come non fosse corretto avviare una conoscenza con nuove ragazze se ancora coinvolto con la sua ex.

L'intervento dell'ex tentatore

Poche ore dopo è arrivato anche l'intervento di Andrea Marinelli, l'ex tentatore con cui Lucia aveva avuto un legame durante la scorsa estate, quando era ancora fidanzata con Rosario. Raggiunto da Lorenzo Pugnaloni, Marinelli ha voluto dire la sua, schierandosi a sorpresa dalla parte di Rosario.

Rosario al capanno di Temptation Island

Andrea Marinelli difende Rosario

Il modello ha precisato di non avere più alcun rapporto con Lucia, confermando che l'ultimo incontro risale pochi giorni dopo la fine del docureality: "Ci siamo rivisti in un luogo neutro e ci siamo sentiti solo per un brevissimo periodo, senza intenzioni serie. Come dice lei, l'interesse era più fisico che sentimentale. Io ho visto due parti nella puntata: da un lato Lucia, che si è resa conto di aver perso una persona con principi e valori; dall'altro Rosario, stanco di comportamenti che non lo rappresentano".

Sul trono proposto a Rosario, Marinelli ha aggiunto: "Sarebbe stata un'opportunità di riscatto per un ragazzo che ha sofferto molto. Se questa sofferenza è stata causata anche da me, me ne dispiace, perché Rosario mi sembra una persona solida e pragmatica. È stato coraggioso ad accettare quella proposta, non è facile riaprirsi con le ferite ancora aperte".

Motivazioni e reazioni: il punto di Andrea sulle scelte di Lucia

Infine, l'ex tentatore ha commentato le motivazioni della ragazza che ha conosciuto a Temptation Island: "Forse è stata invidiosa della possibilità data a Rosario e non a lei? Forse voleva far vedere che la 'cattiva' non era solo lei? Sicuramente Lucia avrà avuto le sue motivazioni, ma Rosario che si lascia rovinare ancora una volta da lei, questo sì che mi fa ridere".