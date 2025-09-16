Temptation Island, Lucia ammette: “Con Andrea e Salvatore ci sono stati momenti”

Nello speciale di Temptation Island, Lucia ammette di aver avuto rapporti con i tentatori: Rosario non perdona e lancia nuove accuse. Poi accetta di diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne.

Lo speciale di Temptation Island ha acceso i riflettori su una delle coppie più discusse dell'ultima edizione: quella formata da Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo. Dopo la rottura sancita durante la puntata finale estiva, la loro storia continua a far discutere, soprattutto per i retroscena legati ai rapporti di Lucia con due tentatori del programma: Andrea Marinelli e Salvatore, con cui la ragazza ha avuto un breve flirt.

Rosario accusa Lucia: "Si è vista con i tentatori dopo il programma"

Nella prima parte, Guglielmi non ha nascosto l'amarezza per i comportamenti della sua ex fidanzata. Il giovane ha raccontato che Lucia, oltre al rapporto con Andrea, avrebbe frequentato anche Salvatore e altri ragazzi dopo il programma: "Ho saputo che si è guardata la puntata finale di Temptation Island con i tentatori - ha raccontato Rosario - lei ha organizzato una serata con i single, senza capire quanto mi potesse far male. Poi si è vista con Salvatore all'aeroporto e anche con Francesco. Una cosa tremenda, io sono scioccato".

Rosario ha poi aggiunto che da persone in comune avrebbe saputo che tra Lucia e Salvatore non ci sarebbe stato solo un bacio e ha ribadito che lei gli avrebbe nascosto più volte i dettagli dei suoi incontri con i tentatori, alimentando il suo dolore e la sua delusione.

Rosario sul trono di Uomini e donne

La difesa di Lucia: "Con Andrea e Salvatore solo curiosità e un momento"

Dopo aver ascoltato le accuse, Lucia ha cercato di chiarire la sua posizione, ammettendo gli errori ma minimizzando il rapporto con Salvatore: "Io gli ho confessato tutti i dettagli riguardo ad Andrea e gli ho fatto capire che mi stava nascendo una curiosità nei confronti di Salvatore". Poi Lucia ha spiegato che, pur avendo ceduto con Andrea, con Salvatore si sarebbe trattato solo di un episodio marginale, un'attrazione passeggera che però Rosario ha interpretato come un tradimento grave.

La nuova accusa di Rosario

Dopo l'uscita di Lucia dallo studio, Rosario ha avuto un confronto con Filippo Bisciglia, rincarando la dose e raccontando ulteriori dettagli: "Con Andrea non c'è stato solo un incontro o un bacio. Una sera a Napoli ho incontrato Lucia a Posillipo e lì finalmente mi ha detto la verità: con Andrea non c'è stato solo un incontro, ma anche altro. Non mi ha chiesto scusa. Non c'è stato nemmeno il tempo di metabolizzare la cosa di Andrea, che subito ho scoperto di Salvatore".

Rosario ha ribadito di sentirsi preso in giro e di non riuscire a spiegarsi come abbia fatto a non accorgersi prima dei comportamenti di Lucia, accusandola di averlo ingannato più volte, anche se dopo la fine di Temptation hanno passato una notte insieme. Alla fine, come avevamo già raccontato, a Rosario è stata data la possibilità di essere il prossimo tronista di Uomini e donne, offerta che lui ha accettato.