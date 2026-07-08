Temptation Island, anticipazioni: arriva il falò a tre con Rosario, Alessandra e Giada

Il confronto più atteso di Temptation Island potrebbe trasformarsi in un momento storico per il reality: Rosario Monetti, Alessandra Ciociola e la tentatrice Giada Alessandrini si ritrovano faccia a faccia al falò.

A Temptation Island si prepara una terza puntata ricca di colpi di scena e confronti decisivi. Le anticipazioni dell'appuntamento in onda stasera 8 luglio su Canale 5, raccontano non solo del possibile falò a tre tra Rosario Monetti, Alessandra Ciociola e la tentatrice Giada Alessandrini, ma anche dell'atteso confronto anticipato tra Sara Palumbieri e Gabriele Govoni. Due storie al centro dell'attenzione del pubblico: da una parte il triangolo nato nel villaggio, dall'altra una coppia pronta a mettere fine al proprio percorso nel reality.

Il falò a tre tra Rosario, Alessandra e Giada fa la storia di Temptation Island

La vera sorpresa arriverà proprio al falò di Rosario e Alessandra: per la prima volta nella storia del reality il confronto potrebbe trasformarsi in un incontro a tre. Oltre a Rosario e Alessandra, infatti, arriverà anche Giada Alessandrini, la single che nel villaggio ha attirato maggiormente l'attenzione del ragazzo. "Il colpo di scena arriva con la soap tra Rosario e la di lui fidanzata Alessandra. La 26enne originaria di Milano è convinta di essere stata tradita con la sua ex amica, una delle single del programma a cui il bellimbusto napoletano si è più avvicinato", si legge su Dagospia.

La tentatrice Giada Alessandrini

Nella precedente puntata, la ragazza, ha saputo che il fidanzato aveva ripreso a frequentare Giada, prima che lei si stabilisse a Napoli. le due ragazze sono state amiche in passato. Sconvolta dalla scoperta, Alessandra aveva chiesto immediatamente il falò di confronto: "Lo faccio per la mia dignità. Ho perdonato il primo tradimento, ma dopo pochi mesi ce n'è stato un altro". In quell'occasione, Rosario non si è presentato.

Dopo il primo rifiuto, Alessandra ha continuato a chiedere un confronto, soprattutto quando "vede un video in cui Rosario dice di non sapere se la ama. E si tramuta in arrabbiatura nel momento in cui il suo fidanzato ammette che l'unica volta che ha sofferto per amore è stato anni prima, per un'altra donna. Immediata la richiesta del falò".

Qui arriva il colpo di scena, sul tronco si accomoda anche Giada: "Stavolta Rosario si presenta e la puntata termina con l'arrivo della single. È la prima volta di un falò in tre. Lui, lei...e l'altra. Il triangolo, no. O meglio, il triangolo al falò!", scrive il portale di Roberto D'Agostino. Il pubblico, però, dovrà probabilmente attendere la quarta puntata per vedere l'intero confronto.

Sara e Gabriele

Sara e Gabriele, il primo addio della stagione dopo il falò anticipato

La terza puntata di Temptation Island si aprirà anche con un altro momento destinato a far discutere: il falò di confronto anticipato tra Sara Palumbieri e Gabriele Govoni. La coppia, insieme da più di sei anni, era finita al centro dell'attenzione già dalla prima puntata dopo i video hot pubblicati su piattaforme a pagamento.

Secondo le anticipazioni riportate sempre da Dagospia, dopo la reazione di Gabriele, che nella seconda puntata era scappato verso il villaggio delle fidanzate per affrontare il tentatore Andrea Turino, Sara avrebbe deciso di accettare il confronto. Durante il falò il fidanzato ha riflettuto sul proprio comportamento e avrebbe scelto di lasciare il programma come single.