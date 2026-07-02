Temptation Island: Gabriele fuori controllo, Soraya umilia Cristian

La seconda puntata di Temptation Island si accende subito con momenti di forte tensione. Gabriele perde il controllo dopo aver visto nuove immagini della fidanzata Sara, dando vita a una fuga dal villaggio già vista in altre edizioni. Parallelamente, Soraya non risparmia critiche durissime a Cristian, mentre Alessandra scopre un nuovo tradimento.

Gabriele esplode contro il tentatore "Hulk": corsa al villaggio e tensione alle stelle

Il nuovo appuntamento con il docu-reality di Temptation Island ha confermato quali sono le coppie destinate a monopolizzare l'attenzione del pubblico. Tra sfoghi, falò mancati e accuse reciproche, Sara e Gabriele continuano a essere i protagonisti assoluti. La produzione ha scelto di mostrare integralmente il loro percorso, senza particolari tagli, nonostante nelle scorse settimane la coppia fosse finita al centro delle polemiche per alcuni video intimi realizzati in passato per piattaforme a pagamento e mai dichiarati durante i casting. Una vicenda che aveva fatto discutere, ma che non sembra aver modificato le scelte del programma.

Nel corso della puntata Gabriele è stato protagonista dell'ennesimo sfogo. Dopo aver visto alcune immagini della fidanzata Sara sempre più vicina al tentatore, ha inscenato una delle classiche corse verso il villaggio che hanno reso celebre il programma. "Voglio parlare con lui, non con lei", ha detto prima di rivolgersi direttamente al single, ribattezzandolo Hulk: "Vieni qui. Non stare lì a guardare, fratè. Sei un povero cogl.one".

Soraya

A incuriosire il pubblico è stato anche un dettaglio: i due fidanzati hanno evitato accuratamente di parlarsi durante questo confronto, cosa che avrebbe potuto costare loro la squalifica. Una semplice coincidenza o una scrupolosa conoscenza del regolamento?

Soraya umilia Christian, Alessandra chiede il falò ma Rosario dice no

Non sono mancati i colpi di scena anche nelle altre coppie. Soraya ha rivolto parole durissime nei confronti del fidanzato Cristian, definendolo un "morto vivente" e criticandolo per le sue spese considerate inutili, come l'acquisto di una maschera di Spider-Man da 50 euro, cosa che aveva già rimarcato nel video di presentazione.

La ragazza ha inoltre raccontato di aver spesso sostenuto economicamente il compagno grazie all'aiuto della propria famiglia, lasciando emergere un rapporto ormai logorato. Intanto il tentatore Dimitri sembra aver instaurato un buon feeling con Soraya, mentre Cristian è apparso uno dei pochi protagonisti a mantenere toni pacati e riflessioni lucide.

Situazione ancora più delicata per Alessandra e Rosario. La ragazza, già ferita da un precedente tradimento, ha scoperto che il fidanzato aveva ripreso a frequentare Giada, prima che lei si stabilisse a Napoli. Alessandra e Giada sono state amiche in passato.

Sconvolta dalla scoperta, Alessandra ha chiesto immediatamente il falò di confronto: "Lo faccio per la mia dignità. Ho perdonato il primo tradimento, ma dopo pochi mesi ce n'è stato un altro". Rosario, però, ha deciso di non presentarsi al confronto, lasciando la fidanzata da sola ad aspettarlo sul tronco e rimandando così uno dei momenti più attesi della puntata. Una scelta destinata ad alimentare nuove polemiche in vista del prossimo appuntamento con Temptation Island.