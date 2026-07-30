Giovanni di Temptation Island accolto come una star: bagno di folla in Sicilia

Dopo il successo di Temptation Island Giovanni Grazioso è stato accolto ad Adrano da decine di fan pronti a chiedere selfie e autografi confermando il grande affetto conquistato durante il reality.

Da protagonista più amato dell'ultima edizione di Temptation Island a idolo del pubblico. Giovanni Grazioso è stato accolto da decine di fan durante una sortita in un comune siciliano, tra selfie, autografi e un entusiasmo che ha trasformato il venditore ambulante in una vera celebrità.

Temptation Island continua a confermarsi un fenomeno televisivo capace di catalizzare l'attenzione di milioni di spettatori. L'ultima puntata, dedicata al mese dopo, ha conquistato 4.247.000 telespettatori, pari al 35,5% di share, numeri che certificano ancora una volta il successo del docu-reality.

Come accade ogni estate, il programma trasforma persone comuni in veri e propri personaggi amatissimi dal pubblico. Quest'anno i protagonisti più apprezzati sono stati Cristian Mascolino e soprattutto Giovanni Grazioso, che al ritorno nella sua Sicilia è stato accolto come una vera e propria rockstar.

Giovanni Grazioso accolto da una folla di fan ad Adrano

Nella vita Giovanni è un venditore ambulante e probabilmente non aveva mai immaginato che un giorno avrebbe avuto bisogno di essere accompagnato da due bodyguard per riuscire a muoversi tra la folla. Nelle ultime ore, infatti, sui social sono diventati virali i video che mostrano il caloroso benvenuto ricevuto dal catanese nel comune di Adrano.

Le immagini parlano da sole: decine di persone, dopo averlo riconosciuto, gli sono corse incontro tra applausi, urla e richieste di selfie e autografi. Un'accoglienza che normalmente viene riservata alle grandi star della musica o del cinema.

Perché Giovanni è diventato il protagonista più amato di Temptation Island

Giovanni è diventato uno dei simboli di questa edizione anche per il difficile percorso vissuto con la fidanzata Sabrina Soussi. Fin dalla prima puntata la donna aveva parlato in termini molto duri del compagno, arrivando a confessare un tradimento e descrivendolo come un peso anche per la sua famiglia. Durante il falò di confronto aveva inoltre criticato il suo lavoro di venditore ambulante, definendo con un'espressione volgare il carretto con cui svolge l'attività.

Proprio questi continui attacchi hanno contribuito a far percepire Giovanni come la "vittima" della coppia agli occhi del pubblico. E, come spesso accade nei reality, i telespettatori hanno scelto di sostenerlo con grande affetto.

Oggi quel sostegno si traduce in autentici bagni di folla e in lunghe file di persone che vogliono incontrarlo e acquistare i prodotti dal suo carretto. Secondo alcune indiscrezioni circolate online, in una delle serate successive alla messa in onda sarebbe riuscito a incassare fino a 10 mila euro, una cifra impensabile prima della partecipazione al programma.