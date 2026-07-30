Temptation Island, come è finita tra le coppie: rotture, ritorni e un matrimonio

Si è conclusa ieri sera, mercoledì 29 luglio, l'edizione 2026 di Temptation Island con l'atteso appuntamento dedicato al mese dopo. Davanti a Filippo Bisciglia, le sette coppie protagoniste del docu-reality hanno raccontato come si è evoluta la loro situazione sentimentale una volta spente le telecamere, confermando oppure ribaltando le decisioni prese durante il falò di confronto. Tra addii definitivi, ritorni di fiamma, nuove frequentazioni e promesse di matrimonio, ecco che fine hanno fatto i protagonisti di questa edizione.

Temptation Island, il mese dopo: cosa è successo alle sette coppie

Dopo il falò di confronto finale, le sette coppie sono tornate davanti a Filippo Bisciglia per raccontare cosa è accaduto nelle settimane successive alla fine del programma. C'è chi ha confermato la rottura, chi ha provato a ricucire il rapporto e chi, invece, ha avuto l'agognato lieto fine. Ecco, coppia per coppia, com'è cambiata la situazione sentimentale dei protagonisti di Temptation Island.

Gabriele e Sara, addio confermato

Gabriele Govoni e Sara Palumbieri hanno confermato la fine della loro relazione, già sancita durante il falò di confronto. Dopo il programma si sono rivisti una sola volta, ma il faccia a faccia è stato molto freddo e non ha cambiato le cose. Nel corso della reunion, Gabriele ha ricevuto anche le scuse di Filippo Bisciglia, che ha ammesso di essere stato particolarmente duro nei suoi confronti durante il falò, spiegando di essersi immedesimato nella sua storia.

Alessandra Ciociola e Rosario Monetti

Francesca e Danilo si lasciano definitivamente

Anche Francesca Coppola e Danilo D'Angelo hanno confermato la rottura. Dopo essere usciti separati dal programma, avevano provato a darsi un'altra possibilità grazie all'intervento di Filippo Bisciglia, ma il tentativo è fallito. Francesca ha continuato a sentire il tentatore Marco Fatata, mentre Danilo ha cercato di riallacciare i rapporti con la single Giulia: un epilogo che ha segnato la fine definitiva della loro storia.

Sabrina e Giovanni, nessun ritorno di fiamma

È finita anche tra Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso. Durante il confronto Sabrina ha rimproverato l'ex fidanzato di non averla difesa dalle critiche ricevute dopo il programma, mentre Giovanni è apparso ormai distante e deciso ad andare avanti. L'ex concorrente ha raccontato di aver risentito la single Elisa, precisando però che tra loro, almeno per il momento, non è nata una relazione.

Cristian e Soraya restano su posizioni opposte

Nessun riavvicinamento nemmeno per Cristian e Soraya, protagonisti di uno dei falò più discussi dell'edizione. Soraya ha accusato l'ex di averle nascosto la frequentazione con la tentatrice Nicole iniziata dopo la fine del programma e di non essere stato sincero durante il percorso. Cristian, invece, ha ribadito di non doverle più alcuna spiegazione. Un confronto che non ha cambiato le posizioni dei due ex fidanzati.

Christian e Soraya falò di confronto

Iris e Andrea, il lieto fine

Tra le poche coppie uscite rafforzate dall'esperienza ci sono Iris De Lorenzis e Andrea Petraroli. Dopo il momento di crisi vissuto nel villaggio, Andrea ha capito di essere ancora innamorato della fidanzata e i due hanno lasciato insieme il programma. Un mese dopo hanno confermato di essere ancora felici insieme e Andrea ha sorpreso Iris regalandole un anello come simbolo del loro nuovo inizio.

Alessandra e Rosario, amore in stand-by

Più incerto il futuro di Alessandra Ciociola e Rosario Monetti. Dopo essersi lasciati al primo falò di confronto, i due erano tornati insieme grazie a un secondo faccia a faccia richiesto da lui. Oggi, però, Alessandra ha ammesso di avere ancora molti dubbi e di aver chiesto del tempo per riflettere. Rosario ha accettato la decisione, promettendo di dimostrarle con i fatti di essere davvero cambiato.

Bernadette e Diamante pronti al matrimonio

Il finale più romantico è quello di Bernadette Cinquegrana e Diamante Crispino. Dopo quindici anni di fidanzamento, la proposta di matrimonio tanto attesa è finalmente arrivata durante il programma. Nel corso della reunion, Diamante ha dedicato a Bernadette una lunga lettera nella quale ha ripercorso la loro storia d'amore, confermando che il matrimonio si celebrerà a breve.