Nicole Cena, chi è la nuova fiamma di Cristian Mascolino dopo Temptation Island

Nicole Cena è la tentatrice di Temptation Island finita al centro dell'attenzione dopo la rivelazione di Cristian Mascolino. Ecco chi è, quanti anni ha, il passato in tv e la storia con l'ex cantante di Amici Deddy.

Nicole Cena è uno dei volti più chiacchierati dopo il finale di Temptation Island. A riportarla sotto i riflettori è stata la confessione di Cristian Mascolino, che ha raccontato di aver iniziato a frequentarla dopo la fine della relazione con Soraya Sabetta. Ma chi è la giovane tentatrice? Dalle esperienze televisive ai concorsi di bellezza, fino alla storia d'amore con Deddy, ecco tutto quello che c'è da sapere.

Chi è Nicole Cena: età, carriera e vita privata della tentatrice di Temptation Island

Nicole Cena ha 22 anni ed è originaria di Livorno Ferraris, un piccolo comune di circa 4mila abitanti in provincia di Vercelli. Sebbene per molti telespettatori sia una novità, non è affatto un volto sconosciuto della televisione.

Prima di approdare a Temptation Island, ha partecipato a Ciao Darwin nella sfida tra Teen e Milf, è apparsa a Scherzi a Parte come complice nello scherzo organizzato alla giornalista e conduttrice televisiva Francesca Barra e ha preso parte anche al GialappaShow.

Parallelamente ha costruito un percorso nel mondo dei concorsi di bellezza. Fin da giovanissima ha conquistato diverse fasce locali, tra cui Miss Ivrea, Miss Rdl e Miss Toro, mentre nel 2025 è entrata nella Top 25 di Miss Mondo Italia, confermando la sua crescita nel settore.

Cristian Mascolino

Per quanto riguarda la vita privata, Nicole Cena è stata legata al cantante Deddy, nome d'arte di Dennis Rizzi, ex allievo di Amici nell'edizione 2020-2021. Le ultime immagini della coppia risalgono all'estate del 2025, quando avevano condiviso sui social alcuni scatti della loro vacanza in Egitto.

La frequentazione con Cristian Mascolino

A riportare Nicole Cena al centro dell'attenzione è stata però la rivelazione fatta da Cristian Mascolino durante l'ultimo confronto con Filippo Bisciglia. L'ex protagonista del reality ha raccontato di aver iniziato a frequentare la 22enne dopo la fine della relazione con Soraya Sabetta e dopo aver lasciato il villaggio.

Una notizia che ha sorpreso molti fan del programma, visto che Nicole era rimasta in secondo piano durante il percorso televisivo. Ora, però, il suo nome è diventato uno dei più discussi tra gli appassionati del reality di Canale 5.