Nicole Cena, chi è la nuova fiamma di Cristian Mascolino dopo Temptation Island

Nicole Cena è la tentatrice di Temptation Island finita al centro dell'attenzione dopo la rivelazione di Cristian Mascolino. Ecco chi è, quanti anni ha, il passato in tv e la storia con l'ex cantante di Amici Deddy.

Nicole Cena
NOTIZIA di 30/07/2026

Nicole Cena è uno dei volti più chiacchierati dopo il finale di Temptation Island. A riportarla sotto i riflettori è stata la confessione di Cristian Mascolino, che ha raccontato di aver iniziato a frequentarla dopo la fine della relazione con Soraya Sabetta. Ma chi è la giovane tentatrice? Dalle esperienze televisive ai concorsi di bellezza, fino alla storia d'amore con Deddy, ecco tutto quello che c'è da sapere.

Chi è Nicole Cena: età, carriera e vita privata della tentatrice di Temptation Island

Nicole Cena ha 22 anni ed è originaria di Livorno Ferraris, un piccolo comune di circa 4mila abitanti in provincia di Vercelli. Sebbene per molti telespettatori sia una novità, non è affatto un volto sconosciuto della televisione.

Prima di approdare a Temptation Island, ha partecipato a Ciao Darwin nella sfida tra Teen e Milf, è apparsa a Scherzi a Parte come complice nello scherzo organizzato alla giornalista e conduttrice televisiva Francesca Barra e ha preso parte anche al GialappaShow.

Parallelamente ha costruito un percorso nel mondo dei concorsi di bellezza. Fin da giovanissima ha conquistato diverse fasce locali, tra cui Miss Ivrea, Miss Rdl e Miss Toro, mentre nel 2025 è entrata nella Top 25 di Miss Mondo Italia, confermando la sua crescita nel settore.

Cristian Mascolino Temptation Island
Cristian Mascolino

Per quanto riguarda la vita privata, Nicole Cena è stata legata al cantante Deddy, nome d'arte di Dennis Rizzi, ex allievo di Amici nell'edizione 2020-2021. Le ultime immagini della coppia risalgono all'estate del 2025, quando avevano condiviso sui social alcuni scatti della loro vacanza in Egitto.

La frequentazione con Cristian Mascolino

A riportare Nicole Cena al centro dell'attenzione è stata però la rivelazione fatta da Cristian Mascolino durante l'ultimo confronto con Filippo Bisciglia. L'ex protagonista del reality ha raccontato di aver iniziato a frequentare la 22enne dopo la fine della relazione con Soraya Sabetta e dopo aver lasciato il villaggio.

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Una notizia che ha sorpreso molti fan del programma, visto che Nicole era rimasta in secondo piano durante il percorso televisivo. Ora, però, il suo nome è diventato uno dei più discussi tra gli appassionati del reality di Canale 5.

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