Uomini e Donne anticipazioni: Maria allontana Rosario e Cristiana non si fida di Jakub

Nella puntata registrata di Uomini e Donne, le vicende dei protagonisti di Temptation Island si sono intrecciate con quelle del Trono Classico e del Trono Over del dating show di Maria De Filippi. Il colpo di scena principale ha riguardato Rosario Guglielmi, che ha dovuto lasciare la poltrona di tronista appena conquistata.

Trono Classico

Prosegue il percorso di Cristiana Anania e Flavio Ubirti. La tronista si è mostrata di nuovo incerta nei confronti di Jakub Bakkour. Sin dall'inizio aveva espresso dubbi sull'ex tentatore, salvo poi ricredersi, ma nelle ultime ore alcune storie pubblicate su Instagram dal corteggiatore l'hanno spinta a tornare sui suoi passi.

Cristiana ha confessato di non riuscire a fidarsi, ribadendo in studio il timore che Jakub sia sceso solo per ottenere visibilità. Intanto Flavio è uscito in esterna con una nuova corteggiatrice, Nicole. Al momento non ci sono state eliminazioni da parte dei due tronisti, che continuano le conoscenze con chi si trova nello studio per conoscerli.

Rosario sul trono di Uomini e donne

Le lacrime di Gemma e Rosanna

Passando al Trono Over, due dame sono scese per conoscere Alessio Pili Stella, ma il cavaliere ha deciso di non iniziare la frequentazione e le due donne hanno fatto ritorno a casa. Guido Ricci, invece, è uscito con Federica, una nuova dama con cui sembra esserci grande sintonia.

Spazio poi alle emozioni con Gemma Galgani, che non è riuscita a trattenere le lacrime dopo la fine della frequentazione con Mario. Federico Mastrostefano continua ad uscire solo con Agnese De Pasquale e questa volta è stata la volta di Rosanna Siino a piangere nello studio del dating show.

Il trono più breve della storia di Uomini e donne

Per Temptation Island, come abbiamo già raccontato, Rosario, che durante lo speciale del docureality, aveva accettato la proposta della produzione di essere il nuovo tronista di Uomini e donne, ha dovuto lasciare il programma. A invitarlo ad abbandonare lo show è stata la stessa conduttrice, dopo che Lucia, ex fidanzata di Rosario, ha raccontato che i due hanno trascorso una notte insieme. Maria è stata chiara, affermando che, se lui è ancora preso da Lucia, è inutile iniziare un percorso per conoscere nuove ragazze.

Infine, un altro colpo di scena legato a Temptation Island: Valerio Ciaffaroni ha cambiato idea. Dopo aver inizialmente detto di volere restare single, ha deciso di continuare la sua storia con Ary Mercuri. In studio era presente anche Sarah Esposito, l'ex fidanzata, che non è apparsa turbata dalla scelta di Valerio.