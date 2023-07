Temptation Island 2023: Mirko e Perla stanno ancora insieme? Il padre di lui spoilera la verità

Stasera andrà in onda l'ultima puntata di Temptation Island 2023. Filippo Bisciglia, dopo averci raccontato gli ultimi giorni nel resort delle due coppie rimaste in gara, ci svelerà il destino dei concorrenti un mese dopo la fine del docureality. Molti fan del programma aspettano quest'episodio con ansia per capire se Perla e Mirko sono tornati insieme. Tuttavia, un indizio sui social suggerisce che la coppia sarebbe ancora separata.

Lo spoiler sul futuro di Perla e Mirko

È stato il padre di Mirko a rivelare su Instagram come si è evoluta la storia tra suo figlio e Perla, fidanzati da cinque anni e conviventi, prima che intraprendessero il loro viaggio nel reality dei sentimenti. Sembra che il signor Brunetti non segua più Perla sui social ed abbia iniziato a seguire Greta, come hanno rivelato Gossip Tv e Novella 2000. Questo potrebbe suggerire che la situazione tra Mirko e Perla sia cambiata e che potrebbero essersi separati.

Tuttavia, non possiamo trarre conclusioni definitive solo da queste azioni sui social media, poiché potrebbero esserci altre spiegazioni dietro a tali comportamenti. Sarà interessante vedere cosa sarà rivelato nella puntata di stasera per capire il destino della coppia dopo il loro percorso a Temptation Island 2023.

Greta Rossetti è la tentatrice che ha abbandonato il programma con Mirko dopo il falò di confronto che ha segnato la fine della relazione tra Perla e lo stesso Mirko. Subito dopo la fine della relazione con la sua fidanzata, Brunetti corse dalla single per comunicarle la sua decisione.

Anche Perla, dopo il falò, si era fermata a parlare con Igor Zeetti, il tentatore con cui aveva flirtato durante il suo soggiorno nel resort. I due si sono promessi di rivedersi dopo il programma. Stasera sapremo se la loro storia è continuata quando si sono spente le telecamere del programma.

Temptation Island 2023: chi è Igor Zeetti, il tentatore che ha conquistato Perla Vatiero

Sono due le coppie rimaste ancora in gioco. La prima è quella formata da Daniele, 33 anni e Vittoria, 32 anni. I due sono fidanzati da quattro anni. La seconda è la coppia fidanzata da tre anni: Ale, 31 anni e Federico, 31 anni. Questa sera finalmente scopriremo come sarà finito il loro viaggio nel reality dei sentimenti. Sarà interessante vedere come le relazioni si sono evolute e quale sarà stato l'impatto dell'esperienza a Temptation Island sulle sette coppie che hanno partecipato.