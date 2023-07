Temptation Island 2023 stasera su Canale 5, anticipazioni della sesta puntata: cosa è successo un mese dopo

Stasera in prima serata Canale 5 trasmette l'ultima puntata di Temptation Island 2023: ecco cosa vedremo nell'episodio del 31 luglio

Temptation Island 2023 torna stasera, 31 luglio 2023 in prima serata su Canale 5. Ecco le anticipazioni della puntata nella quale conosceremo il destino delle ultime due coppie rimaste in gioco. Stasera, inoltre, il docureality ci racconterà cosa è successo alle coppie un mese dopo la fine del programma.

Temptation Island 2023: anticipazioni di stasera 31 luglio:

Alessia e Federico

Nei video caricati sul profilo Instagram di Temptation Island, Alessia Ligotti viene chiamata nel pinnettu per vedere una clip su Federico "Ha combinato qualcosa" dice la ragazza: "Un video per Ale! Quale sarà la sua reazione?", si legge nella caption.

"Questa è tosta", dice la 31enne dopo aver visto le immagini, mentre la didascalia ci avvisa che stasera ci saranno nuovi colpi di scena.

Nel terzo video dedicato alla coppia, Alessia ha deciso di far mostrare al suo fidanzato le clip dei suoi giorni nel resort. "Non lo riconosco più, è un altro. Da adesso in poi vorrei che lui vedesse i video di tutto quello che io ho fatto qua", dice a Vittoria.

Daniele e Vittoria

Nel primo video dedicato a Daniele, 33 anni e Vittoria, 32 anni, fidanzati da quattro anni, sentiamo lui dire: "Non l'ho mai conosciuta bene", dopo una clip sulla sua ragazza.

Nell'ultimo post caricato dal programma, Daniele, preso dallo sconforto, afferma: "Questo video mi ha fatto male, mi ha messo proprio KO".

Stasera una delle due fidanzate chiederà il falò di confronto anticipato. L'ultima puntata del programma è anche una delle più attese del docureality. Oggi conosceremo il destino delle coppie un mese dopo la fine del programma.

Le coppie di Temptation Island 2023 ancora in gioco:

Vittoria, 32 anni e Daniele, 33 anni, fidanzati da quattro anni.

Alessia, 31 anni e Federico, 31 anni, fidanzati da tre anni.

Le coppie di Temptation Island 2023 che hanno abbandonato insieme il programma:

Manu, 27 anni e Isabella, 26 anni, fidanzati da tre anni e mezzo

Alessia, 32 anni e Davide, 39 anni, fidanzati da undici anni

Gabriela, 19 anni e Giuseppe, 24 anni, fidanzati da sette anni.

Le coppie di Temptation Island 2023 che hanno abbandonato il programma da single

Francesca, 23 anni e Manuel, 30 anni, fidanzati da due anni e mezzo.

Perla, 25 anni e Mirko, 26 anni, fidanzati da cinque anni.

Le due coppie si sono dette addio durante i falò di confronto della puntata di Temptation Island del 24 luglio.