Temptation Island 2023: chi è Igor Zeetti, il tentatore che ha conquistato Perla Vatiero

Temptation Island 2023 non delude il suo pubblico: nell'ultima puntata del docureality, il fuoco del falò di confronto ha bruciato senza pietà, portando alla rottura della relazione tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. I telespettatori sono rimasti coinvolti con sentimenti contrastanti, mentre la coppia affrontava le proprie divergenze più profonde. I due ragazzi sono caduti nel gioco di seduzione dei rispettivi tentatori. Scopriamo chi è Igor Zeetti, al cui fascino Perla non è rimasta indifferente.

Chi è Igor Zeetti

Igor Zeetti ha 27 anni, è nato il 9 agosto 1995 a Roma. Vive a Cinecittà e, qualche volta, da una mano al padre nell'attività familiare. Alto 190 centimetri ha giocato a pallone nel ruolo di difensore centrale. Ha giocato 65 partite, tutte nelle serie minori, segnando una rete. Ha cambiato spesso squadra, venendo ceduto quasi sempre in prestito o a titolo gratuito. Il suo ultimo team è stato il Tolentino a cui l'aveva ceduto, anche questa volta gratuitamente, il Frascati. Attualmente risulta svincolato, come riporta Transfermarkt.

La presentazione di Igor Zeetti a Temptation Island 2023

"Vengo da Cinecittà e gioco a calcio. La mattina, quando ho tempo, do una mano a mio padre in un'attività di famiglia. Come hobby e passioni mi interesso a tutte le attività sportive. Sono cresciuto con lo sport, mi piace variare e mettermi in competizione. Mi contraddistingue la mia spontaneità, mi dicono che sono diretto, sincero, e cerco di essere disponibile. Credo che questo sia molto apprezzato oltre al resto, sono bello vero dai".

E ancora: "Tra dieci anni, ci sono diversi bivi, non so come mi vedo devo ancora capire cosa sarà della mia vita. Il mio motto e 'quello che oggi è un problema domani è una stronzata'. Non sto scherzando, tanto è vero che me lo sono anche tatuato".

Igor e Perla

Lunedì sera, Mirko ha scoperto che la sua fidanzata aveva accolto Igor nel suo letto, i due si sono scambiati coccole e gesti affettuosi. Dopo essersi lasciata con il suo fidanzato, Perla ha parlato con Igor. "Avrei piacere di conoscerti anche fuori", ha detto il tentatore. "Anche a me", ha replicato lei.

Nella prossima puntata, scopriremo cosa è accaduto un mese dopo; se Mirko e Perla si sono definitivamente lasciati e se Igor e Perla hanno mantenuto la promessa di vedersi e se Greta Rossetti, la tentatrice di Mirko, è al fianco del ragazzo.