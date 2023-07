Temptation Island 2023: chi è Greta Rossetti, la tentatrice uscita con Mirko Brunetti

Nell'episodio di Temptation Island andato in onda lunedì 24 luglio 2023, durante il falò di confronto, Mirko e Perla hanno preso la difficile decisione di lasciarsi. Nonostante convivessero nella vita reale, i due fidanzati non sono riusciti a superare indenni le prove emotive del viaggio nei sentimenti proposto dal programma condotto da Filippo Bisciglia. Nel colpo di scena finale, è emerso che Mirko ha lasciato il docureality insieme a Greta Rossetti, scopriamo chi è la tentatrice con cui Mirko aveva flirtato nelle cinque puntate del programma.

Chi è Greta Rossetti

Greta Rossetti ha 24 anni, per i più attenti telespettatori la tentatrice era un volto conosciuto. Greta, infatti, ha partecipato ad alcune trasmissioni di Sportitalia, il canale televisivo dedicato allo sport.

La ragazza, originaria di Melzo, un comune della provincia di Milano, è stata anche al centro di un gossip che ha appassionato i fan di Uomini e Donne. Alla futura tentatrice è stato attribuito un flirt, mai confermato, con il tronista Eugenio Colombo.

Alcuni follower di Amedeo Venza e Deianira Marzano, avevano scritto agli esperti di gossip: "Greta veniva dal mio stesso parrucchiere e diceva che aveva avuto la storia con Eugenio solo perché così aveva visibilità e si sarebbe fatta strada nel mondo dello spettacolo, quello che lei desiderava. In pratica lo usava per questo motivo, e disse anche che per lei lui era grande e con una famiglia alle spalle, quindi figurati se ci avrebbe mai fatto qualcosa di serio".

Essendo una segnalazione anonima, deve essere pesa con il beneficio dell'inventario, non essendoci prove a sostegno di queste parole.

La presentazione di Greta a Temptation Island 2023

"Come hobby, frequento la palestra e mi piace molto fare equitazione. Essere in compagnia delle persone è una delle cose che amo di più, soprattutto se sono premurose e dolci come me. Credo che il mio sguardo possa attrarre un uomo. Guardare con fiducia e autostima è essenziale per me. Tra 10 anni, mi vedo come una mamma felice, circondata dalla mia famiglia e i miei tre bambini.

E ancora: "Il senso di famiglia è sempre stato importante per me sin da quando ero piccola e spero di crearne una meravigliosa con il mio futuro compagno. Il mio motto nella vita è: 'Credici sempre', perché se desideri qualcosa devi credere in te stesso fino in fondo, e alla fine riuscirai a ottenerla".

Mirko e Greta

Lunedì sera, dopo essersi lasciato con Perla, Mirko è corso da Greta per comunicargli che lui e Perla avevano deciso di rompere il fidanzamento. "È andata come doveva andare, nel modo più giusto", le ha detto. I due hanno lasciato insieme il programma.