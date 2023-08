Temptation Island: ecco chi sceglie le musiche del programma

Temptation Island 2023 si è conclusa con la sesta ed ultima puntata; anche quest'anno il programma prodotto da Maria De Filippi ha riscosso un notevole successo. Uno dei fattori determinanti di questo docureality è rappresentato dalla colonna sonora che accompagna i momenti più significativi dello show. Le musiche di Temptation Island sono scelte da Fabrizio Baglio, un esperto musicale di spicco nel settore. Ecco chi è.

Chi è Fabrizio Baglio

Fabrizio Baglio è nato il 7 aprile 1983 a Formia, in provincia di Latina. Ha iniziato la sua carriera di montatore e story editor già a 18 anni. Oggi vive a Roma con la compagna Martina, i due hanno una bambina di nome Beatrice.

I fan del programma hanno notato che in ogni edizione viene inserita almeno una volta Amore Amaro di Gigi Finizio. Il suo brano preferito è Stella di Mare di Lucio Dalla. La passione musicale nasce da piccolo, quando il padre lo accompagnava all'asilo facendogli ascoltare artisti come Phil Collins e Fabrizio De Andrè.

Anche nella puntata conclusiva di Temptation Island la selezione musicale è stata molto apprezzata.

La parole di Fabrizio Baglio

Intervistato da Uomini e Donne Magazine sul successo che le sue scelte musicali, Fabrizio Baglio ha detto: "Fa molto piacere essere apprezzati per una cosa in cui noi tutti diamo il massimo. La scelta vera e propria dei brani viene eseguita in sinergia con il regista Andrea Vicario e con l'aiuto di Riccardo Felici, il mio assistente all'editing, in una prima fase osservando il materiale e relativi contenuti, per poi, di fatto, lasciarsi andare alle proprie sensazioni. È innegabile che alla base ci sia una conoscenza musicale molto vasta per generi e anni dovuta alla passione che ho da sempre per la musica, trasmessami sicuramente da mio padre che, sin da piccolo, non curante della mia età, mi faceva ascoltare da Dè Andre a Phil Collins. Andavo all'all'asilo ascoltando Don Raffaè".

La scelta delle canzoni spiegata da Fabrizio Baglio

Al Magazine ha spiegato anche come vengono scelte le canzoni: "La volontà è quella di caratterizzare anche musicalmente i protagonisti, attribuendo quasi un vero e proprio genere ognuno di loro. Per questo, una volta stabilito il genere, si sceglie il brano adatto per la situazione da raccontare, creando un parallelismo, a volte, anche con il testo della canzone stessa. Si tende a caratterizzare i protagonisti, per questo la scelta musicale resta sempre più o meno nell'ambito del genere attribuitogli".

Quando viene fatta la scelta musicale

Fabrizio Baglio ha spiegato che la selezione delle musiche avviene dopo la visione del materiale. Successivamente, si passa al montaggio e alla fase di completamento. Stabilire il giusto equilibrio nel descrivere tali momenti è la vera sfida, cercando di evitare sia di enfatizzare eccessivamente che di sottolineare troppo poco gli eventi in corso.

"La scelta musicale viene fatto dopo aver visto il materiale. In un secondo momento, si procede al montaggio e alla finalizzazione vera e propria. L'ispirazione delle musiche viene molto influenzata dai diversi momenti che la coppia vive. La difficoltà forse sta nel capire quale sia il limite fino al quale ci si può spingere nel descrivere questi momenti, evitando l'errore di enfatizzare troppo o troppo poco quello che accade", ha concluso Fabrizio Baglio