Temptation Island 2023, Alessia e Davide sono la seconda coppia: ancora corna da perdonare

Temptation Island 2023 ha annunciato la seconda coppia che prenderà parte al famoso programma, prodotto da Maria De Filippi. Durante la presentazione, è emerso che Daniela ha qualcosa da confessare: una relazione durata due anni con una persona notevolmente più anziana di lei.

"Loro sono Alessia e Davide e sono un'altra delle coppie che parteciperà a Temptation Island", si legge nella caption che accompagna la clip di introduzione della coppia. Davide ha rivelato che, una volta scoperto il tradimento, ha preferito non dire nulla per studiare il comportamento della sua fidanzata. La partecipazione al reality dei sentimenti serve a capire se hanno ancora un futuro come coppia.

Le parole di Alessia:

"Sono Alessia, ho 32 anni. Sono fidanzata con Davide da 11 anni. Scrivo io a Temptation perché dopo aver avuto una relazione per due anni con una persona molto più grande di me, a giugno dell'anno scorso Davide mi ha scoperto. Io quest'anno ho fatto di tutto per riconquistarlo, ma credo di non esserci riuscita. Quindi, attualmente, voglio capire se possiamo rimanere insieme oppure se ci dobbiamo definitivamente allontanare".

La replica di Davide:

"Ho tenuto nascosto ad Alessia che sapevo di questa storia per un anno e mezzo. Decido di partecipare al programma perché voglio capire se riesco a perdonare Alessia e soprattutto a dimenticare quello che comunque mi è stato fatto. Perché quando la guardo negli occhi c'è sempre una persona che ti ha tradito".

In precedenza era stata presentata la prima coppia, Gabriella e Giuseppe. La ragazza ha rivelato di aver scoperto che il suo fidanzato, con cui sta insieme da sette anni, si era iscritto ad un sito di incontri con il soprannome 'American Boy'. "Ma poi che scemo, a stento sa l'italiano, si faceva chiamare American Boy", ha detto Gabriella, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Temptation Island inizierà il prossimo 26 giugno, al timone del programma ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia. Le coppie che parteciperanno dovrebbero essere sette, ma il numero non è stato ancora ufficializzato.