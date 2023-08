Temptation Island 2023: Vittoria Egidi torna sui social e parla di Daniele De Bosis

Temptation Island 2023 ha concluso la sua edizione lunedì 31 luglio, con l'ultima puntata dedicata alle due coppie rimaste in gioco. Vittoria Egidi e Daniele De Bosi erano entrati nella trasmissione come coppia ma si sono detti addio, dopo oltre tre anni di fidanzamento, durante il falò di confronto mediato da Filippo Bisciglia, il conduttore storico del programma. Oggi, Vittoria ha preso il controllo del suo profilo Instagram e ha condiviso la sua esperienza nel programma attraverso un post.

Prima di Vittoria, era stato Mirko a condividere la sua esperienza a Temptation Island. Mirko, anch'egli appena uscito da una rottura con la sua ex fidanzata Perla, sta ora vivendo una nuova storia d'amore con la tentatrice Greta.

Vittoria nel corso della presentazione aveva espresso il suo desiderio di formare una famiglia con Daniele e la sua voglia di maternità. Il percorso nel reality dei sentimenti ha fatto si che le strade della ragazza, che gestisce un centro estetico, ed il romano si dividessero.

Le parole di Vittoria Egidi dopo Temptation Island 2023

"Non è facile tornare alla vita di tutti i giorni, conscia del fatto che quest'esperienza abbia cambiato tutto - ha scritto Vittoria nel post - Conscia di aver affrontato nel modo sbagliato le problematiche esistenti. E conscia di aver ferito e deluso molte persone. In questi giorni mi sono domandata a quale parte di me dovessi dare sfogo; quella che ammette i propri errori, quella che rivendica le motivazioni che l'hanno portata a fare certe scelte, quella che cerca comprensione. Poi ho capito che qualsiasi sentimento io provi a esprimere, non cambierà il giudizio altrui".

Nel corso del periodo trascorso all'Is Morus Relais, Vittoria si è avvicinata molto al tentatore Edoardo. I suoi atteggiamenti sono stati la causa principale della rottura con Daniele, come ammette nel post. "Vorrei solo dire che mettersi a nudo in un percorso così particolare e tortuoso, non è semplice. Forse la verità è che al di fuori pensavo di avere le idee chiare su tutto, pensavo di sapere con esattezza cosa volessi dalla vita e dalla persona che avevo accanto. Persona che, ci tengo a sottolineare, non disprezzo assolutamente, altrimenti non avrei desiderato creare una famiglia. Il futuro è tutto da scrivere, quello che mi auguro è che sia pieno di Amore, vero e totalizzante, ciò che ho sempre desiderato".

Durante il falò di confronto, Daniele ha rivelato che le scene non mostrate in camera da letto tra Vittoria ed Edoardo sono state la causa della rottura della loro relazione. Nonostante le scuse di Vittoria, Daniele ha scelto di non perdonarla e i due hanno deciso di separarsi.