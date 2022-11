Tempesta degli X-Men arriverà mai nel Wakanda? La risposta del produttore di Black Panther 2

Manca ormai soltanto un giorno all'uscita nelle sale italiane di Black Panther: Wakanda Forever, sequel del film del 2018 diretto da Ryan Coogler. Con l'introduzione di Namor, i fan si sono chiesti se in futuro verranno esplorati altri personaggi dei fumetti Marvel legati al Wakanda. Uno su tutti? Tempesta degli X-Men.

Sulla questione è intervenuto Nate Moore, produttore del sequel di Black Panther, spiegando come la possibilità non sia del tutto remota, ma ci vuole ancora del tempo: "Il rapporto di Tempesta con il Wakanda all'interno dei fumetti è davvero interessante. Mancano ancora diversi anni all'introduzione ufficiale degli X-Men, quindi penso che siamo ancora lontani. Chi altro del Wakanda non abbiamo ancora introdotto? C'è una schiera di personaggi abbastanza ricca".

X-Men: il film non verrà realizzato ancora per molto tempo

Black Panther: Wakanda Forever, una foto di Namor

Moore ha poi citato la storia a fumetti di Ta-Nehisi Coates, riconoscendo la longeva eredità di Black Panther nel mondo Marvel: "Credo che la serie di Ta-Nehisi abbia introdotto molti personaggi chiave che sarebbe divertente portare sul grande schermo. Anche personaggi come Vibraxas, che sono più da Fantastici Quattro. Penso che ci siano molte altre storie da raccontare sul Wakanda".

E sempre sul red carpet di Black Panther: Wakanda Forever, Kevin Feige aveva affermato che l'arrivo degli X-Men nell'MCU fosse ormai vicino, prendendo come punto di riferimento il terzo capitolo di Deadpool, che vedrà il ritorno di Wolverine, in arrivo nel 2024.

In base a quello che sappiamo fino ad ora sul nuovo arco narrativo in atto, Black Panther: Wakanda Forever vede la scomparsa del re T'Challa (in onore a quella di Chadwick Boseman nel 2022) e una nuova battaglia fra il regno di Wakanda e quello di Talocan. Mentre il regno di Wakanda cerca di riprendersi dal dolore per la scomparsa del proprio sovrano, dovrà lottare per respingere l'assalto di un nuovo villain, Namor the Sub-Mariner.