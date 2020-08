Telluride 2020: Ammonite e Notturno tra le opere scelte dal festival

Telluride 2020 ha svelato i titoli che avrebbero fatto parte del programma dell'edizione che è stata cancellata e tra i titoli c'erano anche gli attesi Ammonite e Notturno di Gianfranco Rosi.

L'evento cinematografico avrebbe dovuto svolgersi dal 3 al 7 settembre, venendo cancellato a causa della complicata situazione legata al Coronavirus negli Stati Uniti.

La quarantasettesima edizione del Telluride Film Festival è stata ugualmente presentata dagli organizzatori per promuovere i titoli che avrebbero dovuto essere proiettati.

Anthony Hopkins, Kate Winslet e Chloe Zhao avrebbero dovuto essere premiati con il Silver Medallion Award per il loro contributo al mondo del cinema

Ecco i film selezionati per il festival:

After Love (diretto da Aleem Khan, UK, 89 min)

All in: the fight for democracy (diretto da Liz Garbus, Lisa Cortés, USA, 102 min)

The Alpinist (diretto da Peter Mortimer, Nick Rosen, USA, 92 min)

Ammonite (diretto da Francis Lee, UK, 117 min)

Andrey Tarkovsky. A cinema prayer (diretto da Andrey A. Tarkovsky, Italy-Russian Federation-Sweden, 97 min)

Apples (diretto da Christos Nikou, Greece-Poland-Slovenia, 90 min)

The Automat (diretto da Lisa Hurwitz, USA, 79 min)

The Bee Gees: How can you mend a broken heart (diretto da Frank Marshall, USA, 111 min)

Charlatan (diretto da Agnieszka Holland, Czech Republic-Ireland-Poland-Slovakia, 118 min)

Concrete Cowboy (diretto da Ricky Staub, USA, 111 min)

Dear Mr. Brody (diretto da Keith Maitland, USA, 97 min)

The Duke (diretto da Roger Michell, UK, 96 min)

The Father (diretto da Florian Zeller, UK-France, 97 min)

Fireball: Visitors drom darker worlds (diretto da Werner Herzog, Clive Oppenheimer, UK-USA, 97 min)

Ibrahim (diretto da Samir Guesmi, France, 84 min)

Mainstream (diretto da Gia Coppola, USA, 94 min)

Mandibules (diretto da Quentin Dupieux, France, 77 min)

MLK/FBI (diretto da Sam Pollard, USA, 104 min)

The Most Beautiful Boy in the World (diretto da Kristina Lindström, Kristian Petri, Sweden, 93 min)

Never Gonna Snow Again (diretto da Małgorzata Szumowska, co-dir. Michał Englert, Poland-Germany, 113 min)

Nomadland (diretto da Chloé Zhao, USA, 108 min)

Notturno (diretto da Gianfranco Rosi, Italy-France-Germany, 100 min)

Pray Away (diretto da Kristine Stolakis, USA, 101 min)

There Is No Evil (diretto da Mohammad Rasoulof, Germany-Iran, 152 min)

To The Moon (diretto da Tadhg O'Sullivan, Ireland, 76 min)

Torn (diretto da Max Lowe, USA, 92 min)

The Truffle Hunters (diretto da Michael Dweck, Gregory Kershaw, Italy-USA-Greece, 84 min)

Truman & Tennessee: An Intimate Conversation (diretto da Lisa Immordino Vreeland, USA, 86 min)