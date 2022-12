Teen Wolf: The Movie, faccia a faccia tra Scott ed Allison

Il primo trailer di Teen Wolf: The Movie è approdato in rete e mostra la complicata reunion tra Allison e Scott. Il film vedrà il ritorno di molti dei personaggi della serie MTV, in onda dal 2011 al 2017, con l'eccezione dello Stiles di Dylan O'Brien.

Il film Paramount+ è ambientato 13 anni dopo gli eventi del finale della serie. il trailer anticipa alcune sorprese come il ritorno del personaggio di Crystal Reed, Allison Argent, nonostante la sua morte nella terza stagione dello show. Sebbene la storyline del film non sia ancora stata rivelata, un precedente teaser mostrava Allison impegnata a dare la caccia a Derek (Tyler Hoechlin), il che implica he il suo ritorno non sarà pacifico.

Allison e Scott avevano una relazione nelle prime stagioni di Teen Wolf fino alla loro rottura prima della morte di Allison. Il trailer rivela che Allison non sa più chi sia Scott, il che implica che potrebbe non essere la persona che sembra.

Teen Wolf: The Movie, pubblicate le prime fotografie ufficiali con il cast

In Teen Wolf: The Movie, scritto e prodotto da Jeff Davis, la storia avrà inizio nel 2026, quasi 13 anni dopo gli eventi racconti nel finale di serie.

"Con il sorgere della luna piena a Beacon Hills, un nuovo pericolo è pronto a fare la sua apparizione" ha rivelato la piattaforma nella sinossi ufficiale, come riporta anche Bloody Disgusting "Il richiamo dei lupi chiede il ritorno di "banshee, mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma nella notte".

Il licantropo Scott McCall, che avrà ancora il volto di Tyler Posey, dovrà radunare nuovi e vecchi alleati per difendere la cittadina di Beacon Hills da pericolose creature della notte.

Teen Wolf: The Movie approderà su Paramount+ nel corso del 2023.