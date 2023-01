Teen Wolf, parla l'autore Jeff Davis: "Sono diventato 'il tizio dei lupi mannari'"

Nel corso di un'intervista concessa a Collider, Jeff Davis, autore di serie come Teen Wolf e la nuova Wolf Pack, ha parlato di quando ha realizzato di essere diventato a Hollywood "il tizio dei lupi mannari".

"Con Wolf Pack è stato un processo graduale. Mi ero detto: 'Va bene, scriverò solo l'episodio pilota e poi lo consegnerò'. Ma ovviamente l'ho scritto e mi sono innamorato dei personaggi. Quindi mi sono detto: 'Va bene, credo che resterò ancora un po''. E poi, quando abbiamo preso Sarah [Michelle Gellar], ho continuato a farne parte: 'Va bene, credo di essere il tizio dei lupi mannari'.

"È sempre così a Hollywood. Un giorno sei il tipo da procedurale, come lo ero anch'io, e il giorno dopo sei il tipo da horror/lupi mannari. È solo un altro modo di raccontare una storia molto umana sui mostri che si nascondono dentro di noi, o sulla paura di un mostro dentro di noi. Per questo motivo amo l'horror, il che è buffo perché prima non mi piaceva. Da bambino i film horror mi spaventavano a morte. Ma poi, quando sono diventato adolescente, ho iniziato a gravitare verso di loro, probabilmente perché avevano un effetto viscerale su di me".

Sarah Michelle Gellar interprete e produttrice di Wolf Pack, spinoff di Teen Wolf

Wolf Pack ha debuttato su Paramount+ il 26 gennaio scorso; lo stesso giorno, sulla stessa piattaforma, ha esordito Teen Wolf: The Movie, sequel della celebre serie MTV, trasmessa dal 2011 al 2017.