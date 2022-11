Teen Wolf: The Movie, pubblicate le prime fotografie ufficiali con il cast

Le prime foto e dichiarazioni in merito a Teen Wolf: The Movie cominciano a delineare un ritorno sicuramente molto atteso dai fan.

Entertainment Weekly ha pubblicato, in via del tutto esclusiva, alcune foto che mostrano in anteprima scene tratte da Teen Wolf: The Movie, approfondendo il progetto con dichiarazioni direttamente dagli attori coinvolti.

Sono trascorsi alcuni anni da quando gli appassionati hanno salutato i protagonisti di Teen Wolf, dicendo addio alla celeberrima Beacon Hills. Adesso, con l'arrivo del film tutto ritorna nuovamente in dietro, rimettendo in gioco i protagonisti della serie di MTV andata in onda dal 2011 al 2017, con Scott McCall (Tyler Posey) che sta tornando a casa per combattere un nuovo e indefinito male.

"Beacon Hills ha incasinato regolarmente lui e tutti gli altri che ci vivevano - tranne Peter Hale, lui prospera a Beacon Hills. Ma Scott vuole attuare un cambiamento. Ora vive a Los Angeles... ha cercato di allontanarsi un minimo' dal ruolo di leader.", ha detto Posey parlando di Teen Wolf: The Movie con EW. L'attore ha aggiunto: "Per quanto Scott fosse un grande leader per natura, istintivamente, crescere in quel mondo genera confusione. Ci vuole un tributo. Scoprire chi sei come umano, come adulto, mentre cerchi anche di salvare il mondo, non è facile. Voleva capire se stesso, scoprirsi un po'. Ed è più rilassato quando lo ritroviamo per la prima volta. Si tratta decisamente di una sua versione diversa da prima, con la possibilità di dover ricorrere ai vecchi metodi quando Beacon Hills lo richiama".

Teen Wolf: The Movie e Wolf Pack in arrivo su Paramount+ nei primi mesi del 2023

In base a quanto anticipato dal trailer, la minaccia cui si troveranno a dover tenere testa in Teen Wolf: The Movie è molto familiare. Trattasi, infatti, del Nogitsune, il quale si è portato dietro Allison (Crystal Reed), confermando il suo ritorno. Come rientri dal cast originale della serie, nel film di Teen Wolf troviamo anche: Holland Roden, Shelley Hennig, Colton Haynes, Khylin Rhambo, Dylan Sprayberry, Orny Adams, Linden Ashby, JR Bourne, Seth Gilliam, Ryan Kelley, Melissa Ponzio, Ian Bohen e Tyler Hoechlin.