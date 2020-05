Teen Wolf, MTV annuncia la reunion virtuale del cast

Il cast di Teen Wolf, la popolare serie tv di MTV, sta per tornare: il 5 giugno vi sarà infatti una reunion virtuale in onore del nono anniversario del teen drama creato da Jeff Davis.

Pronti a fare ritorno a Beacon Hills? Scott, Stiles e i ragazzi di Teen Wolf non vedono l'ora!

Presentati da Josh Horowitz, i membri del cast Dylan O'Brien, Tyler Posey, Holland Roden, Linden Ashby, Ian Bohen, Melissa Ponzio, Charlie Carver, Max Carver, Orny Adams, Dylan Sprayberry, Arden Cho, Cody Christian, Shelley Hennig e il creatore e showrunner della serie, Jeff Davis, si collegheranno per una diretta streaming in cui chiacchiereranno del più e del meno, ricorderanno i bei vecchi tempi sul set, e molto altro.

L'evento, come tante delle reunion organizzate finora, sarà in supporto dell'associazione First Responders First, a sostegno di chi aiuta a combattere in prima linea la pandemia.

Quella di Teen Wolf sarà però solo la prima di una serie di reunion targate MTV che, tramite il nuovo format "MTV Reunions", organizzerà altre iniziative simili a scopo benefico.

Collegatevi quindi il 5 giugno a mezzogiorno (ora americana) sul canale YouTube di MTV o sugli account social di Teen Wolf per seguire la diretta, che verrà comunque mostrata anche da MTV News, MTV Brand e MTV Vault.