Teen Wolf: il vero motivo per cui Dylan O'Brien ha scelto di non partecipare al film

Il mondo di Teen Wolf è tornato sul piccolo schermo con un film realizzato appositamente per Paramount+, consentendo ai fan della serie di rivedere in azione il licantropo Scott McCall (Posey). All'appello è però mancato uno dei personaggi più celebri, ovvero Stiles Stilinski, interpretato da Dylan O'Brien.

A spiegare nel dettaglio il vero motivo dietro al mancato cameo ci ha pensato Jeff Davis, creatore della serie Jeff Davis ai microfoni di TV Insider:

"Avevamo delle idee scritte, ma niente che avesse mai superato la fase di abbozzo. C'è stato un momento in cui pensavo che Dylan O'Brien avrebbe accettato di fare un cameo e un altro in cui forse non era necessario. Alla fine credo che abbia preso la decisione giusta per se stesso. Deve fare ciò che lo nutre creativamente. Ha fatto quel personaggio per sei stagioni. Gli ho detto chiaramente al telefono che il pubblico se ne sarebbe accorto se fosse apparso nel film, ma svogliato. E lui ha giustamente scelto di lasciare il personaggio dov'era".

In Teen Wolf: The Movie, prodotto da MTV Entertainment Studios e MGM, la luna piena sorge a Beacon Hills e con essa emerge un male terrificante. I lupi ululano ancora una volta, invocando il ritorno di banshee, mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma della notte. Ma solo un licantropo come Scott McCall (Posey), non più adolescente ma ancora alfa, può raccogliere nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato.