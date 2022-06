Teen Wolf, Holland Roden ha detto che il cast sta realizzando il film per "Amore" e "Non per soldi"

Holland Roden di Teen Wolf ha recentemente rivelato che sta realizzando il film 'per amore e non per soldi', in risposta al rifiuto di Arden Cho di unirsi al cast della pellicola.

All'inizio di quest'anno, è stato riferito che Arden Cho di Teen Wolf aveva rifiutato di partecipare al film in uscita perché le era stato offerto "meno della metà" dello stipendio dei suoi colleghi: Holland Roden ha appena risposto alla sua ex co-star, dichiarando che il cast sta realizzando il progetto per "amore e non per soldi".

Arden, che è l'unica attrice asiatica nel cast principale di Teen Wolf, ha interpretato Kira Yukimura nella serie di successo di MTV del 2011. La Cho è apparsa per la prima volta nella terza stagione, per poi diventare uno dei membri fissi del cast nelle stagioni 4 e 5.

Quando lo scorso settembre è stato annunciato che la Paramount+ avrebbe girato Teen Wolf: The Movie, i fan si sono iniziati a chiedere se Arden avrebbe preso parte al film o meno. A febbraio Deadline ha affermato che la Cho aveva rifiutato perché le era stata offerta "la metà dello stipendio proposto alle sue tre co-star".

Tyler Posey e Holland Roden nell'episodio 'Second Chance at First Line' di Teen Wolf

Holland Roden, recentemente intervistata da Too Fab, ha parlato della decisione di Arden: "Non ho familiarità con i dettagli della storia. Credo che dipenda dai soldi ma non ne sono sicura. Se così fosse... beh, sono delusa perché il resto del cast ha deciso di realizzare la pellicola per amore dello show, non per i soldi".