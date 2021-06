Ted Lasso. il trailer italiano della seconda stagione

I fan dell'AFC Richmond esultano! Apple TV+ ha presentato oggi il trailer italiano dell'attesissima seconda stagione dell'amata e pluripremiata serie comica, Ted Lasso.

Dopo aver colpito il pubblico di tutto il mondo grazie al suo cast di personaggi e al potente messaggio di ottimismo, Ted Lasso tornerà per la seconda stagione venerdì 23 luglio su Apple TV+. La seconda stagione di 12 episodi sarà presentata in anteprima con due episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale, ogni venerdì.

Dal suo debutto nell'agosto 2020, la serie ha continuato a essere apprezzata da pubblico e critica ricevendo una moltitudine di nomination e premi, tra cui un Peabody Award recentemente annunciato, lo Screen Actors Guild Award a Jason Sudeikis per la migliore interpretazione maschile in una serie comica e un Golden Globe Award nella categoria Miglior Attore Comico. La serie ha anche trionfato ai Critics Choice Awards 2021, vincendo in ogni categoria per la quale è stata nominata e assicurandosi il premio per la Migliore Serie comica, Miglior Attore per Jason Sudeikis e la Migliore Attrice non Protagonista per Hannah Waddingham. Inoltre, la serie ha ottenuto due Writers Guild Awards per la Migliore Nuova Serie e la Migliore Serie Comica, una nomination dalla Producers Guild of America per la Serie Comica, nonché riconoscimenti da molti altri gruppi di associazioni e critici. Ted Lasso è stata anche l'unica serie comica premiata come Programma AFI dell'anno ed è apparsa nelle liste "Best of 2020" stilate dalla critica televisiva.

Golden Globe 2021: lo strano discorso di Jason Sudeikis, Twitter si chiede 'Ma è drogato?"

Jason Sudeikis è Ted Lasso, un allenatore di football universitario del Kansas assunto per allenare una squadra di calcio professionistica in Inghilterra, nonostante non abbia alcuna esperienza come allenatore di calcio. Ma ciò che gli manca nella conoscenza, lo compensa con ottimismo, determinazione da sfavorito... e biscotti. L'acclamata serie comprende anche Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Brett Goldstein, Phil Dunster e Nick Mohammed. Sarah Niles si unisce al cast in questa stagione come "Sharon", una psicologa sportiva che è stata chiamata a lavorare con l'AFC Richmond.

Jason Sudeikis è anche produttore esecutivo, insieme a Bill Lawrence con la sua Doozer Productions, in associazione con Warner Bros.Television e Universal Television, una divisione di Universal Studio Group. Jeff Ingold di Doozer è anche produttore esecutivo con Liza Katzer in veste di co-produttrice esecutiva. La serie è stata sviluppata da Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt e Joe Kelly, ed è basata sul format preesistente e sui personaggi di NBC Sports.

L'intera prima stagione di Ted Lasso è disponibile su Apple TV+ sull'app Apple TV.