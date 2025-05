Ted Lasso 4: Hannah Waddingham svela quando inizieranno le riprese

L'attrice Hannah Waddingham, mentre era impegnata nella promozione di Mission: Impossible - The Final Reckoning, ha svelato quando sarà impegnata sul set di Ted Lasso 4.

L'update su Ted Lasso 4

Durante la sua partecipazione alla trasmissione Capital Breakfast, Hannah Waddingham ha parlato della quarta stagione della serie Ted Lasso.

La star ha svelato: "Iniziamo a girare nel mese di luglio".

L'attrice ha quindi condiviso la sua opinione riguardante il motivo per cui la serie con star Jason Sudeikis continua a ottenere l'attenzione e l'affetto dei fan: "I nostri autori sono letteralmente dei cavalieri jedi. Sono semplicemente incredibili. E abbiamo una stanza piena di uomini che sono davvero femministi. Quindi ci sono delle donne favolose e gli uomini che sono coinvolti, e penso che si possa vedere realmente quella situazione negli script".

Il ritorno della serie

I fan saranno felici di sapere che il lavoro sul set inizierà tra qualche mese, considerando che stanno attendendo la continuazione della storia da 2 anni. Nel maggio 2023 si era infatti conclusa la messa in onda della terza stagione della serie che racconta la storia di Ted.

Per ora non è stata svelata la trama delle puntate inedite, anche se alcune indiscrezioni sostengono che al centro ci sarà il team di calcio femminile.

Hannah Waddingham non era stata confermata ufficialmente tra i ritorni nel cast, tuttavia sembra che sul set sarà impegnata insieme a Juno Temple, Jeremy Swift, Brett Goldstein, e Brendan Hunt.