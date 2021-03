Golden Globe 2021: lo strano discorso di Jason Sudeikis, Twitter si chiede 'Ma è drogato?"

L'aspetto stropicciato e i discorsi confusi di Jason Sudeikis, miglior attore comico ai Golden Globe 2021, hanno spinto i fan su Twitter a chiedersi se l'attore non fosse sotto effetto di sostanze.

La vittoria di Jason Sudeikis come miglior attore in una serie tv comica ai Golden Globe 2021 sembra aver colto di sorpresa la star dello show Ted Lasso tanto che, dopo il suo strano discorso di ringraziamento gli utenti di Twitter si sono chiesti se l'attore fosse sotto effetto di sostanze.

Sguardo annebbiato, felpa bianca quando tutte le altre star, anche da casa, erano vestite da cerimonia, Jason Sudeikis ha pronunciato un discorso sconclusionato interrompendosi spesso e ha esclamato per tre volte "Questo è folle!", mostrandosi genuinamente sorpreso della vittoria. Per onor di cronaca va tenuto conto del fuso orario visto che Sudeikis era in collegamento dall'Inghilterra, dove sta girando la seconda stagione di Ted Lasso.

Jason Sudeikis ha citato un libro che sta leggendo il figlio Otis, Le tre domande di Tolstoj, aggiungendo: "Quando è il momento migliore per fare le cose? Quale è la cosa giusta da fare? E poi, chi è il più importante? La risposta all'ultima domanda, chi è il più importante, è la persona con cui sei. Così rifiuto la premessa di essere il miglior attore perché, mia modesta opinione, il miglior attore è la persona con cui stai recitando".

Visto l'aspetto stropicciato e il curioso comportamento, tra i fan di Twitter, qualcuno ha insinuato che l'attore potesse essere sotto effetto di qualche sostanza. Altri hanno ipotizzato che il suo discorso incoerente sia una conseguenza della separazione da Olivia Wilde che, nel frattempo, avrebbe già intrecciato una nuova relazione con Harry Styles.

