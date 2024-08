Ted Lasso: la quarta stagione è in fase di sviluppo

Dopo che Ted Lasso si è concluso su Apple TV+ l'anno scorso con la terza stagione, i fan della sitcom vincitrice di un Emmy erano ansiosi di scoprire se lo show sarebbe continuato in qualche modo. Sebbene all'epoca i creatori avessero dichiarato di aver sempre pianificato di terminare la serie dopo tre stagioni, molti fan erano convinti che il finale avrebbe dato vita a una serie spinoff.

Nell'ultimo anno circa, sono state diffuse molte voci sul possibile proseguimento dello show. L'ultimo aggiornamento è arrivato all'inizio del mese, quando il co-creatore Bill Lawerence ha dichiarato a Collider che il team di Ted Lasso sarebbe pronto a ripartire se venisse chiamato a continuare. Ora, un nuovo rapporto di Deadline suggerisce che una quarta stagione potrebbe essere effettivamente in fase di sviluppo.

Ted Lasso, il creatore: "La quarta stagione dipende solo da Jason Sudeikis"

Cosa sappiamo sulla quarta stagione

Secondo il rapporto, la Warner Bros. Television ha acquisito le opzioni per Hannah Waddingham (Rebecca Walton), Brett Goldstein (Roy Kent) e Jeremy Swift (Leslie Higgins). Le fonti hanno riferito a Deadline che le tre star di Ted Lasso erano state messe sotto contratto con il sostegno del sindacato britannico degli attori Equity. Ora che lo studio ha bloccato Waddingham, Goldstein e Swift, si prevede che inizierà a contattare gli attori di Ted Lasso con contratto SAG-AFTRA le cui opzioni sono scadute, nella speranza di trovare nuovi accordi. Tra i nomi elencati figurano Jason Sudeikis (Ted Lasso), Brendan Hunt (Coach Beard) e Juno Temple (Keeley Jones).

Ted Lasso: un'immagine di Jason Sudeikis

"Se tutti gli elementi si riuniscono, la produzione della quarta stagione dovrebbe iniziare all'inizio del 2025. I rappresentanti di WBTV e Apple TV+ hanno rifiutato di commentare", scrive Deadline.

Brendan Hunt, che ha interpretato l'allenatore Beard in Ted Lasso oltre a essere il co-creatore dello show, ha partecipato a un Reddit AMA all'inizio dell'anno e ha parlato della possibilità di uno spinoff. "La mia risposta, che è vera al 100%, è che non lo sappiamo. Abbiamo bisogno di una pausa e ne prenderemo una al momento. Non è stato escluso nulla, tutto è possibile, ma questo significherebbe che abbiamo finito con lo show... Non lo sapremo finché non ci saremo fermati per un po' e non ci saremo riposati", ha scritto Hunt.