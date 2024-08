Ted Lasso, il creatore: "La quarta stagione dipende solo da Jason Sudeikis"

Il co-creatore di Ted Lasso, Bill Lawrence, ha parlato di una possibile quarta stagione del comedy-drama sportivo e ha detto che dipende tutto da Jason Sudeikis.

In una nuova intervista, Lawrence ha dichiarato che sarà l'interprete del protagonista Sudeikis a decidere se continuare la serie su Apple TV+.

Le parole del creatore

"Qualunque cosa Jason si senta di fare e qualunque sia la sua decisione, siamo tutti d'accordo", ha detto Lawrence a Collider. "Non solo è il protagonista, ma è anche lo sceneggiatore capo ed è anche il tizio la cui vita deve essere completamente stravolta e trasferita in un paese straniero con dei bambini piccoli".

Lawrence ha continuato: "È una cosa importante. Quindi, come partner sono d'accordo con qualsiasi cosa voglia fare".

Ted Lasso, che è andato in onda per tre stagioni su Apple TV+, ha concluso la sua corsa nel 2023. A giugno di quest'anno, il capo della Warner Bros. TV Channing Dungey ha parlato della possibilità di una quarta stagione della serie o di uno spinoff ambientato nell'universo di Ted Lasso.

"Penso che Jason Sudeikis sia aperto all'idea, ma credo che voglia avere l'idea giusta, cosa che apprezzo", ha detto Dungey. "Noi della Warner Bros apprezziamo, Apple apprezza, perché è il genere di cose per cui non vuoi fare di più, solo per il gusto di fare di più, ma vuoi fare di più, perché hai davvero qualcosa da dire, hai una storia che vuoi raccontare. Vedremo cosa succederà".

Nel corso delle sue tre stagioni, Ted Lasso ha vinto numerosi premi, tra cui 11 Primetime Emmy Awards per la categoria Outstanding Comedy. Lo show è interpretato da Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Brett Goldstein, Phil Dunster, Nick Mohammed e Sarah Niles.