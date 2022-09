Ted Lasso: Jason Sudeikis rompe il silenzio sulla quarta stagione

Ted Lasso ha conquistato il cuore del pubblico e della critica e per la seconda volta consecutiva si è portato a casa diversi Emmy, tra cui quello per la miglior serie comica dell'anno. L'occasione ha permesso al protagonista Jason Sudeikis di sbottonarsi sulla quarta stagione dello show.

Ted Lasso: un'immagine della serie

Dopo la nottata trionfale agli Emmy 2022, Variety ha chiesto a Jason Sudeikis se ci sarà a meno una quarta stagione di Ted Lasso. Ecco la sua risposta:

"Non lo so. Dipende da più fattori oltre a me. La risposta allo show è stata travolgente. Abbiamo un gruppo straordinario di scrittori. Abbiamo un gruppo straordinario di attori. Abbiamo un gruppo straordinario di persone nella produzione e post-produzione. Tutto ciò è gettato nel vortice delle possibilità. Quindi non posso rispondere sì o no. So che questa parte dello show è ciò che dovrebbe essere. E sarà tutto ciò che ha avuto la fortuna di diventare, sulla base di tutti gli sviluppi aggiunti. Per quanto riguarda la quarta stagione, mi scuso per non aver dato una risposta più diretta perché capisco che è utile per i titoli dei giornali."

La quarta stagione di Ted Lasso potrebbe accadere, ma la serie potrebbe anche concludersi con la terza stagione, che al momento non ha ancora una data di uscita.