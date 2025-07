Ted Lasso 4: Apple annuncia l'inizio delle riprese! E svela chi ci sarà nel cast della nuova stagione

A quasi un anno di distanza dalla conferma dei nuovi episodi, Apple è pronta ad annunciare che sono finalmente iniziate le riprese di Ted Lasso 4. La serie, che manca ormai dal piccolo schermo dal 2023, si sposta così a Kansas City, città natale del protagonista, per poi spostarsi a Londra. E questo naturalmente collega la nuova stagione alla fine della precedente, che ha visto Ted tornare in Kansas.

Il cast di Ted Lasso: chi tornerà nella quarta stagione?

Jeremy Swift, Hannah Waddingham, Juno Temple e Jason Sudeikis nella prima foto di Ted Lasso 4

I fan della serie Apple, pluripremiata agli Emmy sanno già che nella nuova stagione ci sarà il protagonista, Jason Sudeikis, ma chi ci sarà accanto a lui?

In Ted Lasso 4 torneranno nei panni dei loro amati personaggi (e celebri membri dell'AFC Richmond) la vincitrice dell'Emmy Hannah Waddingham, Juno Temple, il vincitore dell'Emmy Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift.

A loro si aggiungeranno anche alcune new entry: Tanya Reynolds (Sex Education), Jude Mack (Back in Action), Faye Marsey (Adolescence), Rex Hayes, Aisling Sharkey (Jurassic World: Il dominio), Abbie Hern (My Lady Jane) e Grant Feely, che interpreterà il figlio di Ted, Henry.

Cosa racconterà Ted Lasso 4

Le notizie sulle sorti dell'allenatore di calcio più improvvisato del Regno Unito nella quarta stagione della serie Apple non sono fin qui molte, ma sappiamo da una prima sinossi ufficiale che Ted Lasso tornerà a Richmond per affrontare la sua sfida più grande: allenare una squadra di calcio femminile di seconda divisione.

Nel corso della stagione, Ted e la squadra impareranno a buttarsi senza pensarci troppo, cogliendo opportunità che non avrebbero mai immaginato.

Dietro le quinte, Ted Lasso 4 vedrà l'arrivo del vincitore dell'Emmy Jack Burditt ("Nobody Wants This", Modern Family, "30 Rock") come produttore esecutivo, grazie a un nuovo accordo siglato con Apple TV+.

Jason Sudeikis sarà protagonista e produttore esecutivo insieme a Brendan Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee e Bill Wrubel.

Brett Goldstein firmerà la sceneggiatura e sarà produttore esecutivo al fianco di Leanne Bowen.

Sara Walker e Phoebe Walsh saranno sceneggiatrici e co-produttrici per la quarta stagione, come pure Sasha Garron sarà co-produttrice. Julia Lindon scriverà per la nuova stagione e Dylan Marron ricoprirà il ruolo di story editor. Bill Lawrence sarà produttore esecutivo attraverso la sua Doozer Productions. Anche Jeff Ingold e Liza Katzer di Doozer saranno produttori esecutivi.