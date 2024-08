Ted Lasso 4, questa amata star della serie potrebbe non tornare nella quarta stagione

Nel fine settimana i fan di Ted Lasso hanno ricevuto una notizia meravigliosa e sorprendente: è stato infatti rivelato che tre dei series regular dello show hanno ottenuto il rinnovo del contratto e torneranno nella quarta stagione dello show.

Da quando la serie si è apparentemente conclusa l'anno scorso, ci si era subito chiesti se avrebbe trovato un modo per andare avanti, magari seguendo una storia diversa. Ora che le star Hannah Waddingham, Brett Goldstein e Jeremy Swift sono state scritturate per una nuova mandata di episodi dello show, si attende di sapere se Apple TV+ e Warner Bros. Television riusciranno a rimettere insieme tutto il gruppo e ad andare avanti.

Il report iniziale indicava che i tre attori che erano stati scelti facevano tutti parte del sindacato britannico di recitazione Equity, che è diverso dal SAG-AFTRA americano. Ecco perché star come Jason Sudeikis, Brendant Hunt e Juno Temple non erano state incluse nelle prime trattative.

Ted Lasso 3: una foto di scena della serie

Un altro nome che mancava all'appello era quello di Phil Dunster, che interpretava il calciatore Jamie Tartt, molto amato dai fan, e che a quanto pare potrebbe non essere in grado di tornare nella quarta stagione di Ted Lasso.

Ted Lasso, Jason Sudeikis ha cambiato il carattere del personaggio: "Non volevo somigliare a Donald Trump"

Secondo Matthew Belloni di Puck News, Dunster non potrà tornare come series regular in questo momento, visti i suoi impegni con altri show come Surface e The Devil's Hour. L'insider ha suggerito che potrebbe apparire come guest star o in un ruolo ricorrente, ma che un ritorno a tempo pieno sembra attualmente fuori discussione.

Non si sa che direzione prenderà la quarta stagione di Ted Lasso, soprattutto perché la terza stagione ha rappresentato una sorta di chiusura per il personaggio di Sudeikis e lo ha rispedito oltreoceano. Se Ted rimanesse in America e la serie si concentrasse sul resto della squadra del Richmond AFC mentre si prepara a un'altra stagione, sarebbe ancora più difficile sopperire all'assenza di Jamie.