Ted Lasso 4: Apple TV+ in cerca di un nuovo attore per il ruolo del figlio di Jason Sudeikis

Per la quarta stagione recentemente confermata dallo studio, la produzione è alla ricerca di un nuovo interprete per il personaggio

Come già riportato, Apple TV+ ha confermato la quarta stagione di Ted Lasso e la produzione sta attualmente cercando un nuovo giovane attore per interpretare Henry, il figlio appassionato di calcio dell'allenatore dell'AFC Richmond interpretato da Jason Sudeikis.

Gus Turner ha interpretato il figlio del protagonista per le prime tre stagioni. Henry è apparso soprattutto durante i FaceTimes tra lui e suo padre, impegnato ad allenare la squadra di calcio dall'altra parte del mondo, mentre lui è rimasto in Kansas con sua madre Michelle (Andrea Anders).

Tuttavia, Henry si è recato più volte a Londra per visitare Ted. Una volta con Michelle e un'altra volta da solo, dopo la separazione dei genitori. Henry è stato anche colui che ha dato il benvenuto a suo padre al suo ritorno in Kansas nel finale della terza stagione (che sembrava aver chiuso l'arco narrativo della sua storia).

Ted Lasso, chi tornerà nei nuovi episodi della serie?

Ted Lasso: un'immagine della serie

Al momento, l'unico membro del cast confermato per la quarta stagione è Sudeikis, che tornerà nel ruolo del personaggio principale. In precedenza era stato vociferato che anche Hannah Waddingham, Brett Goldstein e Jeremy Swift avrebbero fatto ritorno, ma il loro coinvolgimento nella nuova stagione non è ancora stato confermato.

Ted Lasso: un'immagine del finale

Jack Burditt, già produttore di Modern Family e 30 Rock, si è unito alla quarta stagione come produttore esecutivo nell'ambito del suo accordo globale con Apple TV+. Sudeikis ricoprirà anche il ruolo di produttore esecutivo insieme a Brendan Hunt (che interpreta l'allenatore Beard), Toheeb Jimoh, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee e Bill Wrubel. Goldstein scriverà e produrrà la quarta stagione insieme a Leanne Bowen.

Bill Lawrence sarà ancora produttore esecutivo con la sua Doozer Productions insieme a Jeff Ingold e Liza Katzer. Sara Walker e Phoebe Walsh scriveranno e produrranno la nuova stagione, mentre Sasha Garron sarà co-produttrice. Julia Lindon è una delle nuove showrunner e Dylan Marron è lo story editor. Warner Bros. Television, con cui Doozer ha un accordo globale, produrrà tramite con Universal Television.