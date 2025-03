Apple sta perdendo oltre 1 miliardo di dollari all'anno nel servizio di streaming Apple TV+

Un catalogo di contenuti originali, 45 milioni di abbonati e massicci investimenti produttivi per lo streamer di Apple, che sarebbe in perdita.

Conti in rosso per Apple TV+ secondo un nuovo rapporto. Secondo quanto riferito da Variety il business dello streaming video farebbe perdere a Apple un miliardo di dollari l'anno.

Il servizio di abbonamento premium Apple TV+ sarebbe in netta perdita secondo un rapporto stilato da una fonte anonima di The Information pubblicato giovedì. Il gigante della tecnologia spende circa 4,5 miliardi di dollari all'anno in contenuti, cifra in calo rispetto ai 5 miliardi degli anni passati, secondo l'articolo. Apple TV+, che contiene praticamente solo contenuti originali in catalogo, avrebbe circa 45 milioni di abbonati, secondo il rapporto. I rappresentanti di Apple non hanno risposto a una richiesta di commento sulla notizia.

Naturalmente, 1 miliardo di dollari di perdite annuali sono normale amministrazione per il business di Apple, che è alimentato principalmente dalle vendite di iPhone. Apple ha generato 391 miliardi di fatturato e ha registrato un utile netto di 93,7 miliardi per il suo anno fiscale conclusosi a settembre 2024.

Adam Scott in una scena di Scissione

I segreti di Apple TV+

A oggi Apple non ha mai divulgato dati finanziari o relativi al numero di abbonati per Apple TV+. L'attività di streaming fa parte del segmento Servizi di Apple, che include Apple Music, l'App Store e altre linee di business. I ricavi nel segmento Servizi hanno raggiunto i 26,3 miliardi di dollari per il trimestre di fine anno 2024, in aumento del 14% annuo.

Solo qualche settimana fa, un altro report di segno opposto parlava del successo di Apple TV+ grazie alle serie originali. Titoli come Ted Lasso, Scissione e The Morning Show e film originali come Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese e il premio Oscar CODA avrebbero fruttato allo streamer oltre 600 milioni di dollari di incasso.

Per il momento, Apple TV+ è uno dei pochi streamer a non offrire un piano a prezzo ridotto con pubblicità. Lanciato a novembre 2019, lo streamer è disponibile in oltre 100 nazioni e regioni.