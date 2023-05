Ted Lasso, Jason Sudeikis ha cambiato il carattere del personaggio: "Non volevo somigliare a Donald Trump"

Jason Sudeikis ha rivelato come l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia contribuito a plasmare il carattere del suo personaggio in Ted Lasso. L'attore 47enne ha raccontato di come nel 2015, durante una cena con la sua ex Olivia Wilde, abbia riflettuto a proposito di un personaggio che aveva creato per uno sketch: Ted Lasso.

Ted Lasso: un'immagine della serie

Durante un'intervista pubblicata dal The Guardian, Sudeikis ha spiegato perché ha deciso di rendere il suo personaggio "rassicurante e confuso" invece che "belligerante". "Era la cultura in cui vivevamo in quel periodo", ha affermato Jason. "Non sono particolarmente attivo online ma aveva influenzato perfino me. Quindi vedi Donald Trump che scende dalla scala mobile... pensi: 'OK, questo è sciocco', e poi quello che ha innescato nelle persone... odiavo il modo in cui le persone non si ascoltavano a vicenda."

"Da allora le cose sono diventate molto binarie e non credo che sia così che funziona il mondo", ha continuato l'attore, prima di parlare di come lui e la Wilde avessero appena avuto il loro figlio Otis: "Ero appena diventato genitore e ricordo di aver pensato: 'Oh mio Dio, non voglio assolutamente contribuire a tutto questo, non voglio interpretare Ted Lasso in quel modo".

Ted Lasso: Jason Sudeikis in un'immagine della stagione 2

Ted Lasso è basato su un allenatore di football di un college americano che viene assunto per allenare l'AFC Richmond, una squadra di calcio inglese. Viene spesso ridicolizzato per il suo ottimismo e per l'inesperienza con lo sport, ma gradualmente conquista le persone attraverso il suo approccio gentile, estremamente compassionevole e pieno di speranza.