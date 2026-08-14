Ted Lasso 4, debutto storico su Apple TV: è la première più vista di sempre

La premiere della quarta stagione di Ted Lasso ha totalizzato 296,6 milioni di minuti visti tra il 4 e il 5 agosto, superando gli esordi precedenti di tutte le serie della piattaforma streaming.

La quarta stagione di Ted Lasso è partita con il botto su Apple TV. La première del nuovo capitolo della serie con Jason Sudeikis ha infatti fatto registrare il miglior esordio nella storia della piattaforma, superando i risultati ottenuti dalle precedenti stagioni e quelli di altre serie di grande successo.

Ted Lasso 4, la première supera 296 milioni di minuti visti

Secondo i dati rivelati da Nielsen, leader nella misurazione dell'audience, la première della quarta stagione ha totalizzato 296,6 milioni di minuti visti tra il 4 e il 5 agosto. Un risultato superiore a quello degli esordi delle precedenti stagioni di Ted Lasso e alle première di altre serie che hanno fatto la storia dello streaming come Scissione, Pluribus, Slow Horses e Silo.

Il successo è stato particolarmente evidente il 5 agosto. L'episodio Home è stato infatti il programma più visto in streaming negli Stati Uniti in quella giornata, con oltre 200 milioni di minuti visualizzati.

Hannah Waddingham, Juno Temple e Jeremy Swift

Ted Lasso 4, la nuova sfida di Ted al Richmond

Ambientata tre anni dopo gli eventi della terza stagione, la quarta stagione vede Ted (Jason Sudeikis) tornare al Richmond per affrontare una nuova e importante sfida: allenare una squadra di calcio femminile di seconda divisione.

Dopo aver guidato nella stagione precedente la squadra maschile del Richmond fino al secondo posto in campionato, alle spalle del Manchester City, Ted dovrà confrontarsi con nuovi ostacoli, pregiudizi e difficoltà, cercando al tempo stesso di trasformare le situazioni imprevedibili in opportunità. Nel corso della stagione, Ted e la squadra saranno chiamati a mettersi in gioco e a cogliere occasioni che non avrebbero mai pensato di prendere.

Accanto a Sudeikis tornano Hannah Waddingham nel ruolo di Rebecca Welton, Juno Temple nei panni di Keeley Jones, il vincitore dell'Emmy Brett Goldstein come Roy Kent, Brendan Hunt nel ruolo di Coach Beard e Jeremy Swift nei panni di Leslie Higgins.

Tra i nuovi ingressi figurano invece Tanya Reynolds (Coach Alice Chilton), Jude Mack (Boots), Faye Marsay (Lizzie), Rex Hayes (Siobhan), Aisling Sharkey (Niamh), Abbie Hern (Gemma) e Grant Feely (Henry Lasso).