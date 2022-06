Ted Lasso 3: Brett Goldstein svela che potrebbe essere l'ultima stagione

Ted Lasso 3 sembra sia destinata a essere l'ultima stagione della serie Apple TV+ con star Jason Sudeikis.

L'attore, interprete di Roy Kent e nel team degli sceneggiatori e produttori, ha parlato della situazione in un'intervista rilasciata al Sunday Times.

Brett Goldstein ha spiegato: "Stiamo scrivendo la sceneggiatura della terza stagione di Ted Lasso come se fosse l'ultima. Era stata pianificata per avere tre stagioni".

L'attore e sceneggiatore ha quindi ironizzato: "Spoiler alert: tutti muoiono".

La possibilità che Ted Lasso non vada oltre la terza stagione era già stata svelata da Jason Suideikis nel 2021 quando aveva ammesso a Entertainment Weekly: "La storia che conosco è quella che volevo raccontare ed è quella che stiamo narrando con l'aiuto di numerose persone di fronte e dietro la macchina da presa, quindi non è in nessun modo sviluppata con me che scrivo ogni battuta e pronuncio ogni parola. Non è affatto così. Ma la storia che sta venendo raccontata - quella con un arco narrativo di tre stagioni - è quella che vedo, conosco e ho capito. Sono felice che siano disposti a pagare per quelle tre stagioni. Per quel che riguarda ciò che accadrà dopo, chi lo sa? Io no".

Sudeikis aveva sviluppato la serie in collaborazione con Bill Lawrence, Brendan Hunt e Joe Kelly.

I nuovi episodi, che potrebbero essere gli ultimi, arriveranno su Apple TV+ entro la fine del 2022.